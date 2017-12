Ideāla vieta ziemas miegam: Somijas luksusa iglu viesnīca zvaigžņu un ziemeļblāzmas vērošanai

Neskartās ainavas dēļ Levi ir īstā vieta Somijā, ko apmeklēt, ja esat aktīvas atpūtas dabā cienītāji. Levi ir populārs slēpošanas kūrorts, kur iespējams labi pavadīt laiku gan uz kalna, gan distanču slēpošanas trasēs un arī izbraucot ar sniega močiem. Bet, ja vēlies noķert īstu ziemas maģiju un sagaidīt ziemeļblāzmu, nenosaldējot kājas, vērts doties uz stikla iglu viesnīcu "Golden Crown - Levin Iglut", kur sagādātas visas ērtības brīnišķīgu ziemas skatu vērošanai.

Kā raksta portāls "Placestoseeinyourlifetime", šī ir īstā vieta, kur baudīt Arktikas brīnumus, pat neizkāpjot no gultas. Šķiet, ka lielākajai daļai ceļotāju viena no slepenajām vai ne tik slepenajām vēlmēm varētu būt ziemeļblāzmas ieraudzīšana netālu no Polārā loka. Tomēr ziemā, kad šis gaismas šovs uzplaiksnī debesīs, gaisa temperatūra Somijas ziemeļos mēdz nokristies līdz pat -50 grādiem pēc Celsija. Neizklausās labi? Tāpēc ceļotāji labprāt rezervē kādu no "Levin Iglut" 24 labiekārtotajām stikla iglām, kurās ir gan liela gulta, gan apkure un visas iespējamās labierīcības. Tā nu, izbaudot kādu gardumu, viesi var atlaisties mīkstā gultā, kas klāta ar ziemeļbriežu siltajām ādām, un baudīt zvaigžņoto debesu, sniega lauku un arī ziemeļblāzmas šovu.

Katrai iglai ir sava vannasistaba, un virtuve, bet galvenā uzmanība pievērsta guļamistabai ar stikla griestiem. "Premium" klases iglas piemērotas pāriem un tās sevišķi iecienījuši medusmēneša baudītāji. Lielākajās iglās var apmesties arī vesela ģimene, jo tur pietiekot vietas diviem pieaugušajiem un diviem bērniem līdz 12 gadu vecumam, teikts viesnīcas mājaslapā.

Foto: Levin Iglut.arhīvs

Ziemeļblāzma Lapzemē nav reta parādība, bet precīzi paredzēt, ka tā tiešām parādīsies, nevar. To, vai ziemeļblāzma būs vērojama, var pateikt vien divas stundas pirms tā patiešām kļūst redzama. Visbiežāk tā redzama no janvāra līdz martam, kad nakts virzās uz rīta pusi un ir patiešām ļoti tumšs, bet arī septembrī, oktobrī to var novērot. Savukārt novembris un decembris ir īstais laiks lai apmeklētu Levī, ja jums patīk ballītes un svētki, jo līdz ar sniega uzsnigšanu šeit sākas arī dažādi festivāli un pasākumi.

Foto: Levin Iglut.arhīvs

Somija ceļotājiem nav lēta zeme, un Lapzeme ziemā jau nu pavisam ne. Arī naktsmītnes cena mainās atkarībā no iespējamības vērot ziemeļblāzmu. Nesezonā (no augusta līdz oktobrim) vienas iglas cena par nakti ir no 420 līdz 510 eiro, bet, kad sākas īstā kāvu vērošanas sezona, maksa par naktsmītni var būt vēl dārgāka. Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā.

Vasarā no maija līdz augusta vidum viesnīca ir slēgta. Viesnīcā ir arī labs restorāns. 13 kilometru attālumā ir arī "Peak Lapland" restorāns ar iespaidīgu skatu terasi.

Tuvākā lidosta "Kittilä" ir 17 kilometru attālumā no iglu viesnīcas. Par citām populārām iglu un ledus viesnīcām lasiet šeit.

Levī apkaimē pieejamas arī netradicionālākas un tieši Somijai raksturīgas aktivitātes, piemēram, ziemeļbriežu safari, zemledus makšķerēšanas ekspedīcijas, kā arī relaksācija milzīgā saunā.

Turklāt šī ir viena no populārākajām nakts izklaižu vietām somu vidū, tāpēc noteikti vērts apmeklēt arī kādu klubu vai bāru Levi centrā un noskaidrot, ko ar naktsdzīvi saprot somi, teikts "Touropia".