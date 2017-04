Idejas pārgājieniem: dabas takas Igaunijā

Lieldienu brīvdienas ir lielisks laiks, lai baudītu pavasari. Un kā gan to darīt vēl labāk, ja ne dodoties īsākā vai garākā pārgājienā? Kāpēc gan neizmantot kādu no brīvdienām, lai labāk iepazītu mūsu kaimiņzemes Igaunijas dabas bagātību? Lasiet tālāk un smelieties idejas savam nākamajam brīvdienu piedzīvojumam Igaunijā!

Foto: Visitestonia.com

Skaistā un neskartā daba ir viena no Igaunijas lielākajām bagātībām. Ne par velti ievērojamu šīs valsts daļu veido tieši dabas rezervāti. Teju no katras Igaunijas pilsētas pusstundas laikā iespējams nokļūt dabas rezervātā. Lielākajā daļā no tiem ir izbūvētas takas, kas to iepazīšanu padara ērtu arī tad, ja pārgājienā līdzi dodas, piemēram, mazāki bērni, norāda "VisitEstonia" speciālisti. Tad nu ierosinām šajā brīvdienās apaut ērtus apavus, mugursomā ielikt termosu un sviestmaizes un doties pārgājienā pa kādu no interesantākajām Igaunijas dabas takām.