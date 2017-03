Iespaidīgi kadri: Pie Kuršu jomas Nemuna izgājusi no krastiem; mašīnas pa ielu brauc kā kuģi

Foto: DELFI/Kiril Čachovskij

Rusne ir neliela apdzīvota vieta pierobežā netālu no Šilutes un Kuršu kāpas Lietuvā. Tā atrodas uz Rusnes salas, ko ieskauj Kuršu joma, Skirvīte, Atmata, un Nemunas delta. Ik gadu, kad Nemunas upe iziet no krastiem, šī vieta tiek nošķirta no ārpasaules, jo ūdens pārņem arī ceļu Rusne-Šilute.