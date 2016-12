Ieteikumi, ko nedrīkst aizmirst ceļojumā

Uzmanību, gatavību, krāmējam čemodānu!

Ja zini, ka laicīga kravāšanās nav ģimenes spēcīgā puse, un tādēļ rodas lieks pēdējā brīža stress un nereti aizmirstas mantas, sāc ar kaut ko vienkāršāku. Jau nedēļu pirms ceļojuma izveido sarakstu ar nepieciešamajām mantām. Sarakstu ņem līdzi ikdienas darbos un nedēļas laikā pieraksti visu, ko vēl ik pa brīdim atceries. Savukārt, nonākot līdz pašam kravāšanās procesam, pārliecinies, ka visas vērtīgās, kā arī uzreiz nepieciešamās mantas, piemēram, zobu birstes un dokumenti, ir saliktas rokas bagāžā. Ceļojot kopā ar bērniem, rokas bagāžā noteikti noderēs arī kāds našķis un spēle, kas pa ceļam izklaidēs mazos ceļotājus.

Nav veselības, nav prieka baudīt ceļojumu

Lai arī cik rūpīgi esam gatavojušies ceļojumam, veselības niķi mēdz piezagties pašos nepiemērotākajos brīžos. Tāpēc pārliecinies, ka esi paņēmis līdzi nelielus, taču būtiskus medicīnas piederumus. Piemēram, bezrecepšu zāles pret galvassāpēm, vieglām alerģijām un pat saaukstēšanos. Arī sen pazīstamā aktivētā ogle var noderēt! Savukārt preventīvos nolūkos paņem līdzi mazo iepakojumu ar roku dezinfekcijas līdzekli un pāris plāksteru. Bet, ja brauc baudīt sauli, noteikti jāņem līdzi saules aizsarglīdzekļi. Raugies, lai bērniem tie būtu vismaz ar 50 SPF.

Tomēr līdzpaņemtā "aptieciņa" nespēs pasargāt visās situācijās, tādēļ labāk ir apdrošināties - tas no kopējā ceļojuma budžeta veido patiesi ļoti nelielu daļu. Pirms izvēlēties kādu ceļojumu apdrošināšanu, sākumā nepieciešams rūpīgi iepazīties ar konkrētās apdrošināšanas noteikumiem. Galvenais, ar ko var atšķirties viena apdrošināšana no otras, ir iekļautie riski un atlīdzināmās summas apmēri.

Pirms došanās uz eksotiskākām valstīm, noskaidro, vai ir nepieciešama papildu vakcinācija pret kādu no konkrētajā reģionā biežāk sastopamajām slimībām.

Iznomā auto jau savlaicīgi

Ja ceļojuma laikā plāno nomāt automašīnu, tās rezervāciju ieteicams veikt jau Latvijā. Pirms nomāt auto, rūpīgi iepazīsties ar līguma nosacījumiem, lai vēlāk nebūtu jāpiedzīvo nepatīkami pārsteigumi. Visbiežāk auto noma pieņem tikai kredītkartes, tāpēc, ja tavā rīcībā ir tikai debetkarte, auto noma pakalpojuma sniegšanu var atteikt. Tāpat svarīgi atcerēties, ka papildus auto nomas maksai kredītkartē var tikt rezervēti līdzekļi arī garantijas depozīta jeb drošības naudas apmērā. Turklāt kredītkartei jābūt tieši uz auto vadītāja vārda.

Ja, atgriežoties no ceļojuma, konstatē, ka auto noma nepamatoti rezervējusi naudas summu no kredītkartes, nekavējoties sazinies ar savu banku, kura tālāk sazināties ar auto nomu. Kā liecina pieredze, tieši šādā veidā visātrāk un ērtāk būs iespējams atrisināt radušās problēmas.

Naudas vērtība ārzemēs

Norēķinoties ar ārzemju maksājumu kartēm, vietējie veikali mēdz iekasēt dažādas komisijas maksas. Tādēļ ceļojuma laikā izmanto gan skaidru naudu, gan maksājuma kartes – seko līdzi tam, kurās vietās kurš no maksājuma veidiem ir izdevīgāks.

Ja esi kredītkartes īpašnieks, vēlams pabrīdināt savu banku par došanos ārpus valsts. Pēkšņa kredītkartes aktivitāte citās valstīs var tikt uzskatīta par iemeslu drošības pasākumu ieviešanai – banka operatīvi veiks visu nepieciešamo, lai pasargātu sava klienta līdzekļus no svešām rokām.

Ja ārzemēs plāno izņemt skaidru naudu no bankomāta, nedrīkst aizmirst arī par drošību pie bankomāta. Sākumā ir jāpievērš uzmanība, vai uz bankomāta norādīta atbilstošā kartes simbolika un vai bankomāts pieder pazīstamai bankai. Tāpat jānovērtē šī bankomāta izskats – ja pie tā pievienota kāda dīvaina ierīce, tā klaviatūra ir kustīga, iespējams, bankomātam pievienota krāpnieciska ierīce, kas nolasa klienta datus.

Ja ceļojumā plānots doties uz valsti, kas neatrodas eirozonā, svarīgi jau laikus noskaidrot, kāda valūta tajā tiek izmantota. Atkarībā no tā iespējams izvēlēties ērtāko un izdevīgāko valūtas maiņas risinājumu. Un, lai izmainītā valūta būtu drošībā, apsver iespēju skaidru naudu glabāt dažādās vietās vienlaicīgi, tai skaitā, vairākos čemodānos lidojuma vai pārbrauciena laikā. Savukārt lidostas seifi kalpo kā lielisks drošības līdzeklis lielākām naudas summām gadījumos, ja kāds garnadzis būs paspējis tikt pie tavas rokassomas.

Plāno "negaidītas" situācijas

Pat ja tava ģimene ir izteiktas "pūces", turpiniet arī ceļojuma laikā izmantot modinātāju, lai nenogulētu ne mirkli ceļošanas piedzīvojuma. Turklāt nav nekā skaistāka par saullēktu ārpus ierastās ikdienas dzīves.

Ja ceļo kopā ar bērniem, jau ceļojuma sākumā savam sirdsmieram atsakies no skrupulozas plānu izpildes. Ja ceļojuma plāns mainās, dari to, kas tajā brīdī šķiet vispareizākais un, galvenokārt, baudāmākais. Tāpēc nekautrējies uzrunāt arī vietējos iedzīvotājus – neviena tūrisma grāmata nepastāstīs to, ko zina pilsētas vai ciemata pastāvīgais iedzīvotājs. Tāpat centies atteikties no visā pasaulē zināmiem restorāniem, izmēģinot pēc iespējas dažādākus tradicionālos ēdienus mazāk zināmās vietās.

Pasaulē ir neskaitāmi daudz skaistu vietu, kurās pretim netiek ņemta nauda, bet gan ir svarīgs laiks un prasme meklēt. Piemēram, polārā nakts ziemeļblāzmas vērošana Somijā ziemeļu brangajos priežu silos nemaksā it neko. Tikai jānoķer īstais mirklis. Sērfošana Portugālē vairāku stundu garumā no tevis prasīs vien jaunu draudzību nodibināšanu. Un, satiekot viesmīlīgu saimnieku, bagātīgs mielasts Gruzijā gaidīs ikvienu tā apmeklētāju. Mazliet neierastāka tūrisma piekritējus interesēs bezmaksas ekskursijas pa Briseles komiksu maršrutu. Tādēļ esi vērīgs, jo pasaule ir pilna ar patīkamiem pārsteigumiem!