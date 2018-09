Industriālā mantojuma paraugs: Jaunpils ūdensdzirnavas ar lustībām vērs durvis apmeklētājiem

Rudens saulgriežos un ražas svētkos, proti, sestdien, 29. septembrī, pulksten 12 tiks vērtas Jaunpils ūdensdzirnavu durvis. Tās vairākus gadus apmeklētājiem bija slēgtas, bet nu būs atvērtas gan individuālajiem, gan grupās ceļojošiem.

Līdz ar to Miķeļos Jaunpils ūdensdzirnavās būs svētki – pulksten 12 notiks oficiālā durvju vēršana un pulksten 12.30 un 14 dzirnavu gaņģos ekskursijā vedīs meldera sieva. Dzirnavu pagalmu pieskandinās muzikāli sveicieni no apvienības "Ķirsītis", "Meiteņu Trio" un Jaunpils mazpulku aktivitātes. Būs tirgošanās un radoša darbošanās lieliem un maziem – plāceņu cepšana, augu segu aušana, mandalu un vējdzirnaviņu darināšana un citas aktivitātes.

Svētku pilnbriedā – pulksten 18 notiks aktiera, dziesmu autora un izpildītāja Vara Vētras koncerts "Viena mirkļa dēļ…". Par un ap dzīves jaukajiem brīnumiem, kas ir visapkārt un kurus jāļaujas ieraudzīt, būs Vētras koncerta stāsts. Gardummīļiem būs baudāmi Jaunpils pils krodziņa rudens gardumi.

Ieeja svētkos ir bezmaksas, bet atsevišķas aktivitātes var būt maksas. Pirms un pēc oficiālo durvju vēršanas, 28. un 30. septembrī, no pulksten 10 – 18, Jaunpils ūdensdzirnavas būs atvērtas apskatei. Katrs to viesis, izmantojot dzirnavu gaņģu ceļvedi, varēs izsekot graudu ceļiem līdz gataviem produktiem – miltiem, putraimiem un citiem.

Dziļākos zināšanu gaņģos būs iespējams doties ekskursijā kopā ar dzirnavu meldera sievu – 28. septembrī pulksten 13, 15, 17 un 29. septembrī – pulksten 12, 14, 16. Ieeja ūdensdzirnavās 28. un 30. septembrī pieaugušajiem būs viens eiro, skolēniem un pensionāriem 0,50 eiro.

Jaunpils ūdensdzirnavas ir unikāli saglabājies industriālā mantojuma paraugs no 1791. gada. Tajās vēl joprojām ir to oriģinālās iekārtas, no kurām daļa ir darbošanās kārtībā. Kopš 2016. gada tās ir Jaunpils novada domes īpašums, ir uzsākts dzirnavu atjaunošanas process un iekļaušana tūrisma piedāvājumā. Ūdensdzirnavas turpmāk būs iespējams apmeklēt katru dienu, iepriekš to piesakot Jaunpils pilī pa tālruni: +371 26101458.

Pasākums notiek "Industriālā mantojuma nedēļas nogale Rīgas reģionā" ietvaros. Šī būs trešā no piecām nedēļas nogalēm septembrī un oktobrī, kurās apmeklētājiem ir pieejami unikāli industriālā mantojuma objekti Igaunijā un Latvijā. Vairāk par industriālā mantojuma dienām lasi te.