Interaktīvā kartē apkopoti objekti, ko iekļaut pārgājienos; idejas jau šīm brīvdienām

Aktīvi jaunieši, kas līdz šim paši savam priekam organizējuši vairāk nekā 80 pārgājienus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām kustībā "Movement Spontaneous", sadarbībā ar citiem domubiedriem izveidojuši interesantāko pārgājienu un piedzīvojumu karti, kur apmainīties ar noderīgu informāciju. Uzskatot, ka šāda karte būs interesanta arī citiem ceļotājiem, viņi aicina iesaistīties visus, kas vēlas, un papildināt jau esošo karti ar pašu uzņemtām fotogrāfijām, kā arī ieteikumiem, ko šajās vietās apskatīt, kā arī norādīt interneta resursus, kur meklēt papildu informāciju.





Karte līdz šim izmantota informācijas apkopošanai un iekšējo pasākumu plānošanai, stāsta organizācijas "Movement Spontaneous" pārstāvji Matijs un Andra Marta Babri. Tajā atzīmēti dažādi interesanti objekti – alas, takas, kalni, skatu torņi, dabas objekti (ūdenskritumi, dižkoki), pamestas ēkas, apskates objekti, zīmīgas celtnes (pilis, pilsdrupas, muižas), kempinga vietas, viesnīcas, veikali, publiskā transporta vietas, kā arī vietas, kur noticis kāds "Movement Spontaneous" rīkots pasākums.

Pārsvarā kartē redzamie punkti atrodas Latvijā, bet ir atzīmētas arī ievērības cienīgas vietas no dažiem ārzemju braucieniem. Tā kā karte ir publiska, tad tajā savus objektus pievienot var ikviens. Jāpiebilst, ka vietu nosaukumi un apraksti kartē ir arī angļu valodā, tādējādi, to padarot plašāk pieejamu un ļaujot ārzemju viesiem iepazīt Latviju no vietējo skatu punkta. Arī jauniešu rīkotajos pārgājienos ārvalstu studenti un citi dalībnieki nav retums, tāpēc jau pārbaudīts, ka šāda pieeja ir noderīga.

Šāda pašu veidota karte esot daudz personīga par kādu tūrisma aģentūras bukletu un pieejama rokas stiepiena attālumā bez maksas, skaidro tās veidotāji. Kartes tapšanā lielu ieguldījumu devuši "Movement Spontaneous" aktīvisti – Matijs Babris, Einārs Rogovs, Sallija Bule, Kristaps Mežvinskis, Austris Cīrulnieks un citi.

Palīdzi arī tu ar savām idejām, pilnveidot šo karti, pievienojot jaunus punktus! Ja radušies kādi jautājumi vai citas idejas, ar kartes veidotājiem var sazināties pa e-pastu: info@letshike.co.

Organizācija "Movement Spontaneous" pārsvarā rīko nakts pārgājienus, taču ik pa laikam sociālajos tīklos tiek izziņoti arī mazāka formāta, pāris stundu pārgājieni ar saullēkta vērošanu, tā saucamie "minipārgājieni", kas ir pa spēkam katram un rada īsta piedzīvojuma sajūtu. Līdz šim ir notikuši vairāk nekā 80 spontāni pārgājieni dažādās vietās, un šogad organizācijas "Movement Spontaneous" mērķis ir sasniegt 100 pārgājienus par godu Latvijas simtgadei, stāsta jaunieši. Vairāk par šo viņu iniciatīvu lasiet šeit.

"Aicinām arī būt saudzīgiem un atbildīgiem pret dabu, ievērot dabas aizsardzības noteikumus un atstāt atpūtas vietas kārtīgākas nekā ierodoties!" saka Matijs un Andra.

Lūk, trīs viņu ieteiktas un pārbaudītas vietas pārgājieniem:

1. Kandava

Kāpēc doties? Skaista daba, daudz dažādu apskates objektu un fotogēnisks laukakmeņu tilts, ko mēdz dēvēt par vecāko tiltu Ziemeļeiropā. Par Kandavas apskates objektiem lasiet šeit.



2. Puikule

Kāpēc doties? Apmeklējām Puikules muižu, kurā mūs uzņēma īpaši viesmīlīgas gides. Muižā ir ap 100 istabām, un šobrīd tā pilda vairāk muzeja funkciju. Tālāk devāmies uz Purezeru, kur ir ierīkotas koka laipas ar soliņiem virs ūdens, nesteidzīgai dabas baudīšanai. Par šo dabas taku lasiet šeit.



3. Saulkalne

Kāpēc doties? Vietas nosaukums jau pats stāsta par sevi. Saulkalnē ir iespējams baudīt brīnišķīgu saullēktu, kas atstarojas Daugavā. Daugavas krastam seko arī promenāde, pa kuru var nokļūt līdz Ikšķilei vai tālāk doties uz Ogri. Pozitīvi ir arī tas, ka Saulkalne ir ļoti tuvu Rīgai, bet, atrodoties tur, pārņem jaukas mazpilsētas sajūta.