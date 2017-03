Itālijā, akcentējot sieviešu lomu sabiedrībā un mākslā, visi muzeji sievietēm pieejami bez maksas

#8marzoalmuseo . Ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali. www.beniculturali.it/8marzo . JANE . Jane Burden (Oxford, 19 ottobre 1839 – Bath, 26 gennaio 1914) è stata una modella inglese che ha incarnato l'ideale di bellezza dei preraffaelliti. Fu la musa di William Morris (che sposò nel 1859) e di Dante Gabriel Rossetti Nacque ad Oxford, figlia di uno stalliere. Poco si sa della sua infanzia, eccetto che fu povera. Nell'ottobre 1857, quando stava assistendo ad uno spettacolo teatrale con la sorella Elisabeth, fu notata dall'artista Dante Gabriel Rossetti, che - colpito dalla sua bellezza - la convinse a posare come sua modella. Posò poi per William Morris (la prima volta per La Belle Iseult), ed i due si fidanzarono. Dopo il fidanzamento fu educata privatamente, e divenne un'accanita lettrice, anche in francese e più tardi in italiano, ed una pianista di buon livello. Si sposarono ad Oxford il 26 aprile 1859, ed ebbero due figlie: Jane (nata nel 1861) e Mary, detta May (nata nel 1862), futura editrice delle opere del padre. La famiglia visse a lungo a Kelmscott Manor, nel villaggio di Kelmscott, West Oxfordshire. Furono tanto legati a questa residenza che Morris chiamò Kelmscott House anche la residenza londinese, dove la famiglia si trasferì nel 1879 e dove l'artista morì nel 1896. Negli anni fu sempre molto legata a Rossetti, che la ritrasse numerose volte. ROMA. GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA @lagallerianazionale Dante Gabriel Rossetti, RITRATTO DI JANE MORRIS 1868-1874 #museitaliani #arte #italia #museo #donna #donne #arteitaliana #archeologia #8marzo #festadelladonna #festa #igersitalia #italianart #instaart #women #personaggi #donnefamose #lazio #roma

