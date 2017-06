Izsludināts sapņu ceļojumu aprakstu konkurss

Vai vēlies ceļot tā, kā latviešu ceļotāju pāris Alīna un Jēkabs? Par viņu piedzīvoto Palau Igaunijas Rummu nogrimušajā cietumā un Kubā rakstījām jau iepriekš. Viņi saviem lasītājiem ir sarūpējuši pārsteigumu – ceļojumu iedvesmas blogā www.sapnumedniece.lv ir izsludināts pirmais ceļojumu aprakstu konkurss, kura balva ir garās nedēļas nogales ceļojumus diviem šoruden uz pārsteiguma galamērķi Eiropā. Tiks nodrošinātas aviobiļetes no "airBaltic", viesnīca no "Estravel Latvia" un ceļojumu apdrošināšana no "Seesam". Šī ir iespēja redzēt visu tā, kā to redz ceļojumu blogeri.