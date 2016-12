Norvēģijas zemo cenu aviokompānija "Norwegian" paziņojusi, ka 2017. gadā plāno atklāt transatlantiskos lidojumus no Lielbritānijas uz ASV , samazinot pašreizējās tirgus cenas biļetēm par vismaz 50 procentiem, raksta "The Telegraph". Ziņots, ka vienvirziena biļete maksāšot, sākot no 69 ASV dolāriem jeb 65,89 eiro (bez bagāžas). Pirmie lidojumi iecerēti 2017. gada vasarā.