Jestra atpūta brīvdienās: Uguns nakts, dārza svētki pilī un zvejnieku gardumi

Pēdējā augusta nedēļas nogalē Tukuma pusē un piekrastē sarūpēti daudzi un dažādi aizraujoši pasākumi. Jūras piekrastē norisināsies Senās uguns nakts pasākumi un aktivitātes zvejnieku sētās. Kandavas pusē būs iespēja apmeklēt koncertus, savukārt Jaunmoku pilī tiks svinēti Dārza svētki. Tukumā uz izstādes atklāšanu aicināti mākslas mīļotāji, bet Pilsētas parks uz pasākumu pulcinās bērnus. Tukumā šajā nedēļas nogalē būs vērojams arī starptautisko spēkratu brauciens, stāsta Agnese Atte, Tukuma Tūrisma informācijas centra speciāliste.

Piektdienas, 24.augusta, vakarā pulksten 19 lauku sētā "Indāni" īpašā gaisotnē notiks labdarības koncerts, kurā uzstāsies instrumentālais trio "Noskaņa" un vokālā grupa Toma Kazimirisaņeca vadībā. Ieeja par ziedojumiem, kas tiks ziedoti Zemītes evaņģēliski luteriskajai baznīcai.

Adrese: lauku sēta "Indāni", Kandavas pagasts, Kandavas novads. Vairāk informācijas www.kandava.lv.

Foto: Lauku seta Indani, Tukuma TIC arhīvs

Sestdien, 25. augustā, pulksten 12 mākslas cienītāji aicināti uz Tukuma Mākslas muzeju, kur tiks atklāta izstāde "Plenērā". Tajā apkopoti dažādu autoru mākslas darbi no skicēm līdz pabeigtiem gleznojumiem, piedāvājot apmeklētājiem ieskatīties plenēra aizsākumos, radošās darbības daudzveidībā un plašajās iespējās. Izstādē būs eksponēti Johana Valtera, Kārļa Miesnieka, Eduarda Kalniņa, Franciska Varslavāna, Miervalža Ķemera, Dzidras Baumas un citu autoru darbi. Līdzās Tukuma muzeja krājuma darbiem skatāmas arī Mūkusalas mākslas salona gleznas.

Adrese: Harmonijas iela 7, Tukums. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv

Foto: Reina zivis , Tukuma TIC arhīvs

Savukārt sestdien, 25. augustā, nu jau ceturto reizi vasaras noslēgumā piekrastes zvejnieki un zivju apstrādātāji no Lapmežciema līdz pat Bērzciemam aicina ikvienu interesentu ciemos, lai iepazīstinātu ar zvejnieku ikdienas dzīvi agrāk un šodien un kopīgi svinētu Senās uguns nakti jūras malā. Lapmežciemā ciemiņus no pulksten 12 gaidīs IK "Reinis B", lai viesiem pastāstītu par ražotni, kurā tiek kūpinātas dažāda veida zivis, kā arī piedāvātu dažādus atjautības uzdevumus par un ap zivju tēmu. Protams, būs arī zivju produkcijas degustācija, bet interesentiem – arī meistarklase. Apmeklējums par ziedojumiem.

Adrese: "Ķiršlejas", Gatera iela 6a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, www.reinazivis.lv.

Foto: Sedums Ragaciemā, Tukuma TIC arhīvs

No pulksten 11 līdz 15 Ragaciemā īpaši gaidīti būs dabas un mākslas mīļotāji, jo Ragaciema sedumā būs baudāma māksla. Te būs apmeklētājiem sagatavota izstāde – "Jūras smarža", kā arī mākslas darbnīcas bērniem un iespēja pašiem piedalīties plenērā. Un, protams, te būs stāsti par Ragaciema sedumu un zvejnieku dzīvi agrāk un tagad. Apmeklējums bez maksas.

Adrese: "Senču mantojums", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.

No Ķesterciema senos laikos nācis ne viens vien kapteinis – tālbraucējs. Par to un ciema vēsturi tad arī sestdien stāstīs hosteļa "Pludmalis" saimnieki, kas ciemiņus pie sevis gaidīs no pulksten 15. Te būs gan stāsti par dzīves ikdienu, gan praktiskas darbošanās, lai kaut nedaudz iepazītu zvejnieku dzīvesveidu. Tradicionāli saimnieki ciemiņus pa dienu cienās ar zivju zupu. Savukārt jau no pussešiem vakarā saimnieki izdomājuši uzrīkot vakara ballīti ar muzikāliem priekšnesumiem un dejām dīdžeja pavadījumā, kā arī ugunskura kuršanu jūras krastā. Lai ballētājus pēkšņi nepārsteigtu izsalkums, līdzi aicinājums paņemt savu groziņu. Uz vakara pasākumu jāpiesakās iepriekš, jo vietu skaits pagalmā ir ierobežots. Apmeklējums gan dienas, gan vakara pasākumos par ziedojumiem seno zvejas rīku restaurācijai.

Adrese: "Mūrnieki", Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads, www.pludmais.lv . Pieteikšanās uz vakara pasākumu pa tālruni 29287271.

Foto: Z/s "Dieniņas", Tukuma TIC arhīvs

Bērzciemā no pulksten 13.30 līdz 15 pie sevis ciemos gaidīs zvejnieku sēta "Dieniņas". Runātīgā saimniece ar saviem saimes ļaudīm iepazīstinās gan ar zvejnieku sētu, gan piedāvās zivju un zivju produkcijas degustāciju. Apmeklējums būs par maksu – 2 eiro, kas būs ziedojums zvejnieku sētas attīstībai. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez maksas.

Adrese: "Dieniņas", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads.

Foto: Z/s "Dieniņas", Tukuma TIC arhīvs

Savukārt visas dienas garumā – no pulksten desmitiem rītā līdz deviņiem vakarā gardu zivju produkciju varēs iegādāties pie Indras Zariņas zvejnieku sētā "Skaras".

Adrese: "Skaras", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads.

Foto: Andris Jermuts

Engurē visu dienu būs apmeklējams jauns apskates objekts – Zušuciema parks, kurš atklāts pavisam nesen – 11.augustā. Tajā apskatāmas mākslinieku Gaita Burvja un Velgas Vītolas veidotie vides objekti. Vairāk par to lasiet šeit. Savukārt turpat blakus esošajā Auniņparka estrādē pašā dienas viducī – pulksten 12 būs vērojama leļļu teātra izrāde "Ķiplociņš okeānā". Te nu būs īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem. Apmeklējums ir bezmaksas.

Adrese: Engures kultūras nams, Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads.

Savukārt vakarā, tumsai iestājoties, nevajag braukt mājās, bet palikt tepat piekrastē, lai kopīgi svinētu Senās uguns nakti. Lielie ugunskuri šoreiz mūspusē tiks iekurti Ķesterciemā – hostelī "Pludmalis" - un Engurē pie Dienvidu mola. Engurē visus interesentus gaidīs jau no pulksten 20.30. Iesākumā populāras latviešu un ārzemju melodijas spēlēs Baldones un Vecumnieku novadu jauniešu simfoniskais orķestris "Draugi", bet pulksten 21 te iecerēts pirmatskaņojums "Līdz man nāc!" – Ingas Gailes tekstam mūziku sarakstījis būs Jēkabs Nīmanis, kuru kā solists izdziedās Adrians Kukuvass, bet uguns liesmas savaldīs un šovā pārvērtīs "Athare fire". Apmeklējums bez maksas.

Foto: Engure, Tukuma TIC arhīvs

No krēslas iestāšanās brīža pie sevis ciemos gaidīs arī "Engure Cafe", kur būs klausāms "Engure LIVE" koncertsērijas noslēguma koncerts un vakara ballīte kopā ar dīdžeju. No pulksten 19 jau otro gadu pēc kārtas uz "Engure LIVE" skatuves kāps viesis no Āfrikas – Makadem, kurš spēlē modernās Āfrikas ritmus, izmantojot visdažādākās tehnikas, instrumentus un žanrus. Šī būs iespēja Engures krastos sajust Āfrikas afro bītus un mazliet no Kenijas sirds. Savukārt pēc ugunskura iededzināšanas pie Dienvidu mola kafejnīcā pulksten 21.30 uz skatuves kāps "Astro'n'out" ar koncertprogrammu "Tuvāk". Pēc tam – ballīte un dejas kopā ar DJ Jāni Kraukli ('Engure Cafe') un DJ Ubi Sound ('Kafff'). Koncerta laikā "Engure Cafe" un 'Kafff' pagalmā darbosies austeru bārs, kā arī kreatīvais āra bārs "Laivā". Pasākums – bez maksas.

Adrese: Ostas iela 1, Engure, Engures pagasts, Engures novads.

Foto: Tukuma TIC arhīvs

Savukārt sestdien visas dienas garumā Jūrmalā norisināsies starptautiskais seno spēkratu salidojums "Retro jūrmala 2018", kura dalībnieki vakarpusē paviesosies arī Tukumā. Pulksten 17 tiks uzsākts brauciens no Ķemeriem uz Tukumu un no pulksten 18 līdz 19.30 senie spēkrati būs apskatāmi Tukumā. Tālāk pulksten 19.30 tie mēros ceļu uz Klapkalnciemu, kempingu Ronīši". Vairāk informācijas www.visittukums.lv.

Sestdienas, 25. augusta, vakarā uz koncertprogrammu "Ar mīlestību sirdī" aicina Kandava. Koncertā skanēs skaistākās latviešu komponistu mīlestības dziesmas, kuras izpildīs Aija Andrejeva, Līva Kalniņa, Kristiāna Stirāne un Marts Kristians Kalniņš, bet Imanta Ziedoņa dzeju lasīs Artūrs Skrastiņš. Biļešu cena iepriekšpārdošanā 8 eiro, koncerta dienā 10 eiro. Biļetes iegādājamas Biļešu paradīzes kasēs.

Adrese: brīvdabas estrāde "Ozolāji", Kandava. Vairāk informācijas www.kandava.lv.

Foto: Jaunmoku pils, Tukuma TIC arhīvs

Savukārt svētdien, 26.augustā, Jaunmoku pils aicina uz Dārza svētkiem ar devīzi "Ziedu klēpis Latvijai". Dienas gaitā no pulksten 12 līdz pat vēlam vakaram būs iespēja klausīties dažādu mūziķu sniegumu, skatīties latviešu kino, iepazīt ziedu kārtošanas mākslu, baudīt dabu un atpūsties pils parkā. Šī gada svētki norisināsies krāšņā ziedu zīmē – ziedu izstādes, kompozīcijas, ziedu kārtošanas meistarklases ar pieredzes bagātām floristēm Anitu Stikāni un Kristīni Veinbergu. Ziedi gleznās priecēs mākslinieču Anitras Bērziņas, Ildzes Oses un Tukuma tēlotājmākslas studijas izpildījumā, bet muzikālus skanējumu mums piedāvās Vitas Multiņas un Elīnas Konošonokas duets, pakavēties pārdomās liks Ērika Loka akustiskais dziedājums. Visas dienas garumā būs iespēja darboties dažādās radošās darbnīcās bērniem par un ap ziedu tēmu, iegādāties sirdij tīkamas un vēderam baudāmas lietas, kā arī vizināties zirga pajūgā. Dienas pasākuma ieejas maksa – līdzpaņemts zieds.

Savukārt pulksten 18 Kolonnu zālē uzstāsies koris "Kamēr". Programmā spilgtāko latviešu un ārvalstu komponistu darbu izlase. Vakara pasākumā ieeja ar biļetēm, kas iegādājamas Jaunmoku pils kasēs. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts Tukuma novads. Vairāk informācijas www.jaunmokupils.lv.

Bet ja negribas daudz ļaužu skatīt, bet dzirdēt bērnu čalas, tad svētdien, 26. augustā, pulksten 13 bērni aicināti uz Čučumuižas Vasaras skolas nodarbību, kur būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās kopā ar radoši darbnīcu "Ligzda". Pasākums bez maksas.

Adrese: Tukuma Pilsētas parks, Lielā iela, Tukums. Vairāk informācijas www.tukums.lv.