Jūlija beigās Saldus pusē varēs vērot krāšņus gaisa balonu lidojumus

Iespaidīgais gaisa balonu festivāls "Saldus 2018", kas nu jau kļuvis par tradīciju, šogad norisināsies 27. un 28. jūlijā. Tā laikā būs iespēja vērot gaisa balonu komandas no dažādām valstīm, kā arī būt par attāliem lieciniekiem īpašam notikumam – trīs pāri plānojuši apprecēties gaisā.

"Tā kā šogad festivālā būs sastopamas ekipāžas ne vien no Latvijas, bet arī citām valstīm (Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas), pasākuma apmeklētājiem būs lieliska iespēja priecāties par vēl neredzētiem un īpaši skaistiem baloniem," uzsver pasākuma rīkotāji.

"Lidojums gaisa balonā ir neaizmirstams piedzīvojums – tā ir iespēja novērtēt mūsu zemes skaistumu, krāšņo dabu, briestošos labības laukus un pļavas. Un kur nu vēl iespēja savā pirmajā lidojumā kļūt par tās apdzīvotās vietas grāfu, kuras tuvumā gaisa balons nolaižas," savos iespaidos dalās pagājušā festivāla apmeklētājs Lauris.

Foto: Publicitātes foto

Gaisa balonu festivāla abās dienās norisināsies ne tikai balonu lidojumi virs Saldus pilsētas, bet programmā paredzēta arī degļu parāde (atkarībā no laika apstākļiem – 27. vai 28. jūlijā ap pulksten 23 pilsētas teritorijā) un balonu spīdēšana (arī atkarībā no laika apstākļiem – 27. vai 28. jūlijā ap pulksten 23) dažādās Saldus vietās.

Festivāla laikā paredzēts arī kāds īpašs notikums – trīs pāri tiks salaulāti gaisa balonā. Jārēķinās, ka laulību ceremonija notiks gadījumā, ja baloni varēs pacelties gaisā. Paredzēts, ka pāri kopā ar ceremonijas vadītājiem aptuveni vienlaikus pacelsies gaisā trīs gaisa balonos. Virs koku galotnēm viņi mīs gredzenus un saņems laulības apliecības.

Foto: Publicitātes foto

Tāpat festivāla laikā plānoti trīs gaisa balonu lidojumi virs Saldus – atkarībā no laika apstākļiem tie notiks 27. un 28. jūlijā ap pulksten 20 un 28. jūlijā – ap pulksten 7. Par vietām, no kurām gaisa baloni pacelsies lidojumam, tiks ziņots pasākuma norises dienās, jo gaisa balonu pacelšanās atkarīga no vēja stipruma un virziena.

Kā norāda festivāla organizatori, visi pasākumi norisināsies tikai labvēlīgos laika apstākļos, turklāt arī pasākumu norises laiki var mainīties. Tādēļ apmeklētāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" kontos sociālajos tīklos "Facebook" un "Twitter".

Foto: Publicitātes foto

