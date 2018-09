Kāpēc tiešām vērts apskatīti Solsberi katedrāli, ko it kā apmeklējuši Skripaļu indēšanā apsūdzētie

Pat televīzijas galvenajai redaktorei, kas abus intervēja, dzirdot, ka vīrieši ceļojuši tūkstošiem kilometru, lai "apskatītu brīnišķīgo Solsberi pilsētu", nācās apspiest smieklus, tāpat arī briti un Rietumu speciālisti šīm atrunām netic. Tomēr tā nu sanācis, ka viduslaiku katedrālei necerēti pievērsta milzu uzmanība un, iespējams, kāds ceļotājs no Latvijas pēc visa šī trača tiešām vēlēsies to apskatīt. Kāda ir šīs abu Krievijas pilsoņu īpašo interesi izraisījušās baznīcas vēsture un kāpēc to tiešām būtu vērts apskatīt?

Solsberi gotikas stilā celtā katedrāle, ko pazīst arī ar nosaukumu Svētītās Jaunavas Marijas katedrāles baznīca (Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary), jau daudzus gadsimtus bijusi svētceļnieku galamērķis. Vecā Solsberi katedrāle celta 1092. gadā, bet baznīcas, ko redzam tagad, pamatakmens likts 1220. gadā, kad vispirms uzceltas Svētā Stefana, Trīsvienības un Svētā Pētera kapelas. Tās celtniecību atbalstījuši daudzi ietekmīgi ļaudis, tostarp arī Anglijas karalis Henrijs III, kas ziedojis kokmateriālus no Īrijas un Viltšīras īpašumiem, lai izgatavotu jumtu, durvis un citas detaļas. Visa iespaidīgā katedrāles ēka pilnībā tika pabeigta 1266. gadā. Līdz ar tās uzcelšanu, šis kļuvis arī par nozīmīgu izglītības centru, jo pie dievnama jau 13. gadsimtā atklātas divas koledžas. Tā kā ap to laiku tikai veidojās arī Oksfordas un Kembridžas universitātes, pastāv uzskats, ka arī šeit bijis potenciāls attīstīties pasaulslavenai augstskolai, teikts baznīcas mājaslapā.

Salisbury Cathedral's spire is the tallest in Britain, reaching the impressive height of 123m! It is no wonder that it can be seen for miles around and plays such a significant part of the surrounding landscape.

