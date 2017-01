Kur Rīgā šoziem var slēpot, slidot un šļūkt no kalna ar kameru vai ragavām?

Šoziem Rīgā iekārtotas vairākas slēpošanas trases un slidotavas, kur var atpūsties svaigā gaisā, sportojot tepat pilsētā. Iedzīvotājiem šobrīd ir pieejamas sešas slidotavas un trīs slēpošanas trases, ko var izmantot bez maksas, pastāstīja pašvaldības pārstāve Indra Vilde.

Šogad Rīgas publiskā mākslīgā ledus slidotava jau no decembra sākuma darbojas laukumā pie Rīgas Kongresu nama. Slidotavas darba laiks ir katru dienu no pulksten 10 līdz pulksten 22. Visiem apmeklētājiem slidotava pieejama bez maksas, taču tiem, kuriem nav sava inventāra, ir iespēja to nomāt.

Foto: F64

Slēpot un slidot iespējams arī atpūtas parkā Uzvaras bulvārī 15. Tajā izveidota vairāk nekā kilometru gara distanču slēpošanas trase, kur slēpot gan klasiskajā solī, gan slidsolī. Savukārt tie, kuri dod priekšroku slidošanai, var izmantot dabīgā ledus slidotavu. Gan slēpošanas trasi, gan slidotavu apmeklētāji ar savu inventāru var izmantot bez maksas, taču ir pieejama arī inventāra noma.

Foto: LETA

Dabīgā ledus slidotavas darbojas arī Sarkandaugavas reģionālajā sporta centrā pie bērnu un jauniešu centra "Laimīte" (Sarkandaugavas iela 24). Bez slidotavas Sarkandaugavā ir pieejams arī hokeja laukums un slēpošanas trase. Sporta centrā iedzīvotājiem pieejams arī slēpošanai un slidošanai nepieciešamais inventārs.

Tāpat Dabīgā ledus slidotavas ir arī pie Rīgas Anniņmuižas vidusskolas (Kleistu iela 14), pie Rīgas Ķengaraga vidusskolas (Maskavas iela 273) un pie Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas (Parādes iela 5c). Pie visām slidotavām darbojas inventāra nomas punkts.

Foto: Publicitātes foto

Daudzveidīgas ziemas aktīvās atpūtas iespējas pieejamas pie Rīgas 84. vidusskolas (Lielvārdes iela 141). Tur var slēpot blakus skolai ierīkotajā distanču slēpošanas trasē un atbilstošos laika apstākļos, kad ir sniegs un vairākas dienas gaisa temperatūra ir zemāka par 0 grādiem pēc Celsija, var izmantot arī blakus esošo kalnu braukšanai ar ragavām. Tuvākajā laikā skolas aktīvās atpūtas laukumā tiks atklāta arī mākslīgā ledus slidotava, informē Vilde.

Informācija par Rīgas pašvaldības slēpošanas trasēm pieejama tīmekļa vietnē www.rigaslepo.lv, savukārt informācija par slidotavām atrodama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.sports.riga.lv.

Foto: Rīgas dome

Tāpat arī vairāki uzņēmumi nodrošina aktīvās atpūtas iespējas Rīgā - slidotava, slēpošanas un kameršļūkšanas trase atrodas Mežaparkā, atpūtas kompleksā "Sniega Parks", kā arī pieejama slēpošanas trase Biķernieku mežā un Brīvdabas muzeja teritorijā. Savukārt slidotavas darbojas Grīziņkalna skeitparkā un atpūtas centrā "Lido".