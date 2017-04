Kurzemē notiks vērienīgs pasākums 'Meža ABC'

Sestdien, 13. maijā, no pulksten 10 līdz 17 Kuldīgas novada Padures pagasta "Struņķukrogā" (12 kilometrus no Kuldīgas Ventspils virzienā) vairāk nekā 50 meža nozares uzņēmumi un organizācijas aicina visus interesentus, bet jo īpaši – ģimenes un meža īpašniekus ar ģimenēm, uz pasākumu "Meža ABC". Ieeja pasākumā ir bez maksas.

"Meža ABC" notiks brīnišķīgi iekārtotā vietā Kuldīgas novadā, kur īpaši padomāts par daudzām interesantām aktivitātēm bērniem, kas viņus gan iepazīstinās ar mežu, gan palīdzēs izprast dabā notiekošos procesus un to, kā norit darbi mežā. Uz pasākumu aicināti lieli un mazi, iesācēji un pieredzes bagātie – visi, kuri mīl dabu, vēlas iepazīt, pasmaržot, pagaršot, sajust, ieraudzīt un saprast norises mežā.

Apmeklējot 35 meža pieturas, piemēram, "Kukaiņi-smukaiņi", "Sēklas un stādi", "Pastaiga pa koku galotnēm", "Silta, jauka istabiņa", "Meža matemātika", "Jauna māja pūcei", "Koks šodien, rīt, parīt", "Papīra ražošana", "Meža dārgumi" u.c., pasākuma dalībnieki, aktīvi darbojoties, atbildot uz jautājumiem un pildot praktiskus uzdevumus, iepazīsies ar visu meža audzēšanas ciklu un iegūs noderīgu informāciju par meža apsaimniekošanu un Latvijas meža nozari.

Foto: Publiciātes foto

13. maijā pasākums notiks visu dienu no pulksten 10 līdz 17. Ierodoties pasākuma vietā, apmeklētājiem jāreģistrējas informācijas centrā, lai saņemtu pasākuma kartes un kontrollapas. No pulksten 16.30 līdz 17.00 darba lapas jānodod informācijas centrā. Pulksten 17 pasākums noslēgsies ar loteriju, kurā tiem pasākuma apmeklētājiem, kuri būs nodevuši darba lapas, apmeklējuši vismaz 15 meža pieturas un atradīsies uz vietas pasākumā, izlozēs balvas no pasākuma atbalstītājiem. Pasākuma laikā darbosies kafejnīca un "Stender's" zupas virtuve.

Bez meža pieturām, kas būs saistošas visu vecumu cilvēkiem, norisināsies Latvijas atklātais čempionāts koku gāzējiem, kā arī Latvijas medību suņu parāde. Apmeklētājus gaidīs aizraujošās Aivara Bergmaņa meža spēles, pastaiga pa koku galotnēm kopā ar kokkopjiem – arboristiem, tikšanās ar meža nozares profesionāļiem, meža dārgumu meklēšana, fantastiski izstrādājumi no meža materiāliem, sēņošana pavasarī, baskāju taka, meža tehnikas paraugdemonstrējumi, meža teātris, māksla mežā, zaļais tirdziņš un atpūta pie ugunskura.

"Meža ABC" šogad norisināsies septīto reizi. Pasākumu reizi divos vai trijos gados rīko biedrība "Meža konsultants". Pasākumam ir divas daļas – 11. un 12. maijā norises mežā iepazīs tikai klašu un pulciņu komandas, bet 13. maijā uz pasākumu aicināti visi interesenti. Klašu un pulciņu pieteikšanās pasākumam ir jau noslēgusies, un interese par pasākumu bija ļoti liela. Plānots, ka divu dienu laikā mežu un dabas procesus iepazīs vairāk nekā 3000 skolēni no 53 skolām un 185 klasēm un pulciņiem. Vistālāk uz pasākumu dosies trīs skolas no Priekuļu novada.

2015. gadā pasākumā "Meža ABC" piedalījās vairāk nekā 3000 apmeklētāju, tostarp ap 2000 bērnu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds un vairāk nekā 70 uzņēmumi un organizācijas.