Kurzemes slēpošanas kalni un distanču trases brīvdienās būs atvērtas

Foto: Milzkalns

Arī Tukuma pusē atgriezusies ziema, un slēpošanas trases nedēļas nogalē gaida savus slēpotājus. Jau no trešdienas, 4. janvāra, atvērts atpūtas komplekss "Milzkalns", kur gaida gan kalnu slēpošanas, gan snovborda cienītājus. Trases atvērtas: piektdien no 12 līdz 24, sestdien no 10 līdz 24, svētdien no pulksten 10 līdz 22. Atpūtas komplekss piedāvā arī 600 metrus garu, apgaismotu distanču slēpošanas trasi, kā arī distanču aprīkojuma nomu. Adrese: "Dižkalni", Smārdes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: www.milzkalns.lv.

Foto: Sveikuļi

Tāpat arī citas Kurzemes distanču slēpošanas trases nedēļas nogalē gaidīs savus apmeklētājus. Atpūtas komplekss "Sveikuļi" piedāvā vairākas slēpošanas trases dažādām gaumēm un slēpotprasmei. Ir pieejama arī inventāra noma. Pēc slēpošanas iespēja pasildīties pie ugunskura, iedzert karstu tēju un sarīkot pikniku. Adrese: "Sveikuļi", Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: www.sveikuli.lv.

Distanču slēpošanas trase ir arī "Jaunūdros" Milzkalna apkārtnē, kur tāpat nedēļas nogalē gaidīs apmeklētājus. Pieejama inventāra noma, silta tēja. Iepriekš piesakot, iespējams sarīkot pikniku. Adrese: Jaunūdri, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26343780, 26439336.

Foto: Lemberga hūte

Vadoties pēc laika prognozēm, plānots, ka sniega sega arī Lemberga hūtē Ventspilī būs sagatavota līdz 8. janvārim, kad pulksten 11 tikšot atvērta slēpošanas trase ar centrālo pacēlāju, iesācēju slēpošanas trase, kameršļūkšanas trase un bērnu ragaviņu kalniņš. Lietošanai sagatavots arī viss slēpošanas un snovborda inventārs, un apmeklētājus gaida kafejnīca "Stenders pica". Interesentiem arī šogad tikšot organizētas slēpošanas un snovborda individuālās apmācības un apmācības grupās ar vairākām nodarbībām instruktora vadībā.

Foto: Lemberga hūte

Pakalpojumu cenas ir palikušas iepriekšējā gada līmenī. Vairāk informācijas mājaslapā www.lembergahute.lv.

Talsu pusē esošais Kamparkalns arī sācis sagatavot trasi slēpošanai, liecina mājaslapā pieejamā informācija. Ja laika apstākļi būšot tikpat piemēroti, kā sola sinoptiķi, tad pirmo trasi atvēršot sestdien, 7. janvārī, pulksten 10 no rīta. Kamparkalnā Talsu pauguraines augstienes pakājē ir divas apgaismotas slēpošanas trases 260 metru un 350 metru garumā ar pacēlājiem, kā arī bērnu kalniņš 80 metri (bez pacēlāja). Pieejama inventāra noma. Vairāk informācijas: kamparkalns.lv