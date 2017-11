Lāčplēša dienas gaidās: svētki pasākumi Tukuma pusē

Novembris kā ik gadu aizrit patriotiskā zīmē, tāpēc atceres un svētku pasākumi lielākoties tiek saistīti tieši ar atbilstošajiem notikumiem. Arī Tukums un tā apkārtne gatavojas Lāčplēša dienas atzīmēšanai nedēļas nogalē, tāpēc vēlamies iepazīstināt tevi ar plānotajiem pasākumiem šajā pusē.

Jau piektdien, 10. novembrī, Lāčplēša dienai veltīts pasākums norisināsies Lestenē. Pulksten 16 Lestenes tautas namā būs iespēja noklausīties Rīgas 45. vidusskolas jauktā kora koncertu, bet pulksten 17 sāksies Lāpu gājiens no Lestenes tautas nama uz Brāļu kapiem. Tur pulksten 17.15 norisināsies svētbrīdis. Pēc svētbrīža - atmiņu ugunskurs pie Brāļu kapiem.

Adrese: Lestenes tautas nams, Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 63154802 vai mājaslapā.

Sestdien, 11. novembrī, pa dienu uz Pauzera pļavām Tukumā aicināti visi militārās tehnikas un paraugdemonstrējumu cienītāji, jo šeit no pulksten 12 līdz 15 par godu Lāčplēša dienai būs iespēja vērot Zemessardzes 51. kājnieku bataljona militārās tehnikas un ieroču ekipējuma prezentāciju. Pulksten 13 paredzēti arī dažādi paraugdemonstrējumi.

Adrese: Pauzera pļavas, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63124150.

Sestdienas, 11. novembra, vakarpusē jau tradicionāli Tukumā norisināsies svinīgs pasākums ar Lāpu gājienu. No pulksten 16.30 sāksies stāšanās gājienam pie Tukuma 1. pamatskolas, savukārt 16.45 būs neliels svinīgs brīdis pie Z.A. Meierovica pieminekļa atklāšanas vietas. Pulksten 17 norisināsies militārā parāde, kam sekos lāpu gājiens uz Meža kapiem, taču piemiņas brīdis pie pieminekļa Meža kapos sāksies pulksten 17.30. Visi laipni aicināti piedalīties, ņemot līdzi lāpas vai svecītes.

Adrese: Tukuma 1. pamatskola, Lielā iela 9, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 63124150 vai skatot šeit.

Pulksten 18 Lāčplēša dienas pasākums sestdien, 11.novembrī, norisināsies Smārdē, Brāļu kapos. Tajā piedalīsies Smārdes pamatskolas audzēkņi un skolotāji, kā arī koris "Gavile". Pirms svinīgā brīža Brāļu kapos pulksten 17.40 paredzēts lāpu gājiens no Smārdes pamatskolas. No Tukuma uz pasākuma vietu kursēs autobuss - pulksten 17.30 izbraukšana no Tukuma, 17.35 no Milzkalnes un pēc pasākuma atpakaļ uz Tukumu.

Adrese: Smārdes Brāļu kapi, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28301020, www.enguresnovads.lv.

Līdz 18. novembrim Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" patriotiskās nedēļas ietvaros visus pilsētas iedzīvotājus un viesus aicina bez maksas salocīt un iegādāties savu sarkanbaltsarkano lentīti. Muzeja apskate, iegādājoties ieejas biļeti, maksā 1,50 eiro pieaugušajiem, bet skolēniem un studentiem - bez maksas.

Adrese: Brīvības laukums 19a, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25622131 vai šajā mājaslapā.