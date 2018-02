Lai neiekultos nepatikšanās: ko nav atļauts un nebūtu ieteicams darīt dažādās Eiropas valstīs

Dodoties uz citām zemēm, svarīgi būt lietas kursā par konkrētās vietas likumiem un paražām, lai nesanāk iekulties nepatikšanās. "Business Insider" piedāvā iepazīties ar dažādiem noteikumiem, par kuru esamību vērts zināt, lai ceļojumu nesabojātu kāds muļķīgs pārpratums.

Reizēm cilvēki sava naivuma vai vienkārši neveiksmīgas apstākļu sakritības dēļ ceļojot iekuļas neapskaužamās situācijās. Piemēram, tā var gadīties, ja aizbrauksi pie kāda paziņas Vācijā vai Šveicē, kurš dzīvo privātmājā, un svētdienas rītā sāksi pļaut mauriņu.

Likums regulē, ka nedēļas nogalēs (īpaši svētdienās) nedrīkst skaļi trokšņot, lai netraucētu apkārtējiem baudīt brīvdienas. Tas, protams, neattiecas tikai uz zāles pļaušanu – nav atļauts arī skaļi klausīties mūziku, šķirot pudeles u.c. Šajās valstīs īpaši rūpīgi kontrolē skaļu uzvešanos, tāpēc, lai izvairītos no sūdzībām, labāk pārliecināties, ka nevienam tavas darbības netraucē.

Foto: Shutterstock

Tāpat daudzās Itālijas pilsētās nav atļauts našķoties pie dažādiem slaveniem objektiem. Tas attiecas uz tādām pilsētām kā Roma, Florence un Venēcija, tāpēc vēsturisku pieminekļu tuvumā nav ieteicams ēst vai dzert. Iespējams, tava pieredze rāda, ka ar šo problēmas nav bijušas, taču tādā gadījumā neesi "iekritis" likumsargiem acīs. Ja rodas nesaskaņas, viņi var palūgt tevi doties prom no konkrētās teritorijas.

Ir valstis, piemēram, Rumānija, Spānija, Ungārija, kurās nav atļauts fotografēt militārās vai valdības ēkas – ja tava uzvedība likumsargiem šķitīs aizdomīga un viņi vēl redzēs, ka centies neatļautos objektus iemūžināt fotogrāfijās, vari iekulties nevēlamās problēmās.

Šajā rakstā izlasi par dažādām slavenām vietām un objektiem ārzemēs, kurus aizliegts fotografēt.

Nīderlandē, Austrijā, Spānijā, Vācijā, Ukrainā un vēl daudzās citās valstīs tūristiem obligāti jānēsā līdzi personu apliecinoši dokumenti. Tas lielākoties saistīts ar valodas barjerām, jo daudzi nepārvalda konkrētās valsts valodu – attiecīgi, piemēram, spāņu vai vācu. Tas ir īpaši svarīgi nelaimes gadījumos vai problēmsituācijās, kad likumsargu pirmais uzdevums ir pārbaudīt personas identitāti.

Foto: F64

Ja esi Venēcijā vai Vīnē, vērts apdomāt divreiz, vai tiešām barot baložus. Iemesli putnu barošanai ir dažādi – viens patiesi grib putniem kādu maizes gabaliņu iedot, lai viņš būtu paēdis, cits izvēlas to darīt, lai uzņemtu glītu bildi "Instagram" profilam. Lai nu kā, par baložu barošanu šajās valstīs var nākties maksāt sodu – tas noteikts, jo putnu ekskrementi bojā pilsētu vēsturiskos pieminekļus.

Konkrētās vietās Grieķijā, piemēram, Atēnu akropolē nav atļauts staigāt augstpapēžu kurpēs. Šāds likums noteikts, lai vienu no vēsturiskākajām pasaules vietām nepakļautu tiešam bojāšanas riskam.

Ja dodies uz Barselonu, atceries, ka, paejot tālāk no ūdens un pludmales, jāvelk mugurā drēbes. Šeit stingri tiek regulēts, kā cilvēki staigā pa ielām, un peldkostīmos to darīt nav atļauts. Par staigāšanu pludmales drēbēs draud naudas sods, kā arī tavā virzienā var tikt vērsti daudzi nosodoši skatieni no katoļticīgo pilsoņu puses, tādēļ, pametot pludmali, labāk piesegties – arī tad, ja tikai tuvējā kafejnīcā vēlies ieturēt pusdienas.

Foto: Shutterstock