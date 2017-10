Laiks lido? Īsākie reisi pasaulē

Lidojums ir garš un nogurdinošs process? Ne vienmēr. Kalifornijas iedzīvotājiem, pateicoties aviokompānijai "United Airlines", tagad iespējams doties superīsā lidojumā, kas aizņem tikai 16 minūtes. Lidojums no Sanfrancisko uz Santarosas pilsētu atzīts par Amerikā īsāko, bet izrādās, pasaulē ir vēl īsāki regulārie reisi.

Jaunais reiss no Sanfrancisko uz Santarosu oficiāli aizņem 45 minūtes, bet šajā laikā ietverta arī pasažieru iekāpšana, sagatavošanās lidojumam un instrukcijas, kā arī laiks, kas tiek pavadīts uz skrejceļa pēc nolaišanās, raksta "The Daily Mail". Tā nu sanāk, ka šī reisa pasažieri, dodoties lidojumā, pavadīs vairāk laika uz zemes nekā gaisā. Reisi tiks veikti reizi dienā visu gadu.

Tomēr, kā jau minēts, šis nebūt nav īsākais regulāri veiktais lidojums pasaulē. Tas tiek veikts Eiropā. To piedāvā aviokompānija "Loganair", un lidojuma attālums ir vien trīs kilometri.

Šaura ūdens strēle atdala Vestrejas salu un Papavestreju Skotijas ziemeļu piekrastē. Gaisa tilts starp abām nelielajām salām tiek nodrošināts jau 50 gadus. Tādējādi šis ir īsākais regulārais lidojums pasaulē. Šajā maršrutā lido astoņvietīga "Britten-Norman Islander" lidmašīna. Lidojums aizņem vien minūti, bet, ja vējš ir labvēlīgs, tad to var veikt arī nieka 53 sekundēs. To izmanto gan skolotāji un skolēni, gan policisti un baņķieri. Protams, šis maršruts ir arī iecienīta tūristu izklaide.

Savukārt attālums starp Kegatu un Apovo Indonēzijā ir vien divi kilometri, bet arī tās savieno regulārs avioreiss. Lai arī abas šīs vietas uz kartes izskatās pavisam tuvu, tās šķir divi kalni un biezu mežu klāta ieleja, tādējādi brauciens pa zemi šajā posmā aizņem diezgan ilgu laiku, jo jābrauc pa apvedceļu. Daudz ērtāks veids ir iesēsties Meta Derdena vadītajā "Pilatus PC-6 Turbo Porter" lidmašīnā, kura var pārvadāt līdz pat 10 pasažierus, un nokļūt galamērķī dažu minūšu laikā.

Interesanti, ka pērnā gada rudenī tika atklāts vēl viens superīss reiss tepat Eiropas sirdī, savienojot Šveices pilsētu Sanktgalleni ar Vācijas pilsētu Fridrihshāfeni. Tas aizņēma vien astoņas minūtes un kļuvis par īsāko starptautisko komerciālo lidojumu. Attālums starp abām pilsētām ir vien 20 kilometri. Šo lidojumu nodrošināja aviokompānija "People's Viennaline" – neliela Austrijas lidkompānija. Diemžēl pieprasījuma trūkuma dēļ šie reisi šogad tika pārtraukti.

Savukārt starp Kinšasa Kongo Demokrātiskajā Republikā un Brazavila Kongo Republikā attālums ir vien 26 kilometri, bet šajā maršrutā lido pat divas aviokompānijas - "Camair-Co", "ASKY", bet vēl nesen lidoja arī "Ethiopian Airlines", turklāt izmantojot lielo "Boeing 787 Dreamliner" lidmašīnu.

Šis ir īsākais lidojums starp divu valstu galvaspilsētām pasaulē.

