Lansarotes salā atklāts Eiropas pirmais zemūdens muzejs

Atklāšanā piedalījies arī salas prezidents Pedro Sanhiness, teikts mākslinieka mājaslapā.

Jaunajā muzejā ir vairāk nekā 300 darbi, kas izvietoti 12 instalācijās, ieskaitot 100 tonnas smagu un 30 metrus garu sienu, zemūdens botānisko skulptūru dārzu, kas attēlo vietējo floru un faunu, kā arī vairāk nekā 200 dabīga izmēra cilvēku figūras.

Foto: Jason de Caires Taylor

Visiem muzeja darbiem ir kāds dziļāks vēstījums. Piemēram, instalācija "Šķērsojot Rubikonu" sastāv no 35 cilvēku figūrām, kas soļo uz zemūdens mūri un ieeju tajā. Tas simbolizējot robežu starp divām realitātēm, absurdu robežu milzīga ūdens klajuma vidū. Tā iemiesojot ideju, ka kādu nāciju īpašumtiesības un teritoriālās pretenzijas ir relatīvas dabas pasaulē. Laikā, kad pieaug patriotisma un protekcionisma ideju popularitāte, mākslinieks vēlējies atgādināt, ka okeāns, gaiss, klimats un dzīvā daba pieder visiem, un to nedrīkst sadalīt, bet cilvēks nedrīkst aizmirst, ka ir lielās pasaules sistēmas maza daļa. Ar šo darbu mākslinieks gribējis vērst cilvēku uzmanību uz to, ka 2017. gads iezīmē robežu un brīdi, kad ekosistēma mainās un mums jāieņem aktīvāka pozīcija, lai to aizsargātu, citādi var būt par vēlu, teikts mājaslapā "Underwatersculpture".

Foto: Jason de Caires Taylor

Tāpat interesants ir darbs, kur attēlots spēļlaukums - tajā šūpolēs šūpojas vīrietis uzvalkā. Turpat ir arī delfīni. Ar to mākslinieks vēlējies uzsvērt korporāciju un lielo biznesmeņu bezatbildīgo attieksmi pret okeānu un tā dāvanām.

Foto: Jason de Caires Taylor

Muzejs atrodas 12 metru dziļumā, netālu no Lansarotes dienvidu piekrastes. Tas aizņem 2500 kvadrātmetrus, un tā apskate iespējama, nirstot ar akvalangu. Plānots, ka muzejs izraisīs lielu ceļotāju interesi.

Iepriekš esam rakstījuši par citu mākslinieka darbu Bahamu krastos, kur viņš bija nogremdējis milzu Atlanta skulptūru. Skulptūru, ko pats tā autors nodēvējis par Okeāna Atlantu, nirēji un snorkelētāji var apskatīt Ņūprovidensas salas rietumkrastā. Atbilstoši sengrieķu mītiem, milzīgajai skulptūrai jātur debesjums, taču šajā gadījumā tā šķietami balsta ūdens virsmu.

Līdz šim Teilors zem ūdens ir veidojis dažādas skulptūru grupas, taču šī, pēc paša mākslinieka aplēsēm, ir pati lielākā jebkad izveidotā zemūdens skulptūra. Tā ir vairāk nekā piecus metrus augsta un sver aptuveni 60 tonnas.

Tās izgatavošanā izmantoti dabai nekaitīgi materiāli. Arī tās mērķis ir dabai draudzīgs – aizvilināt tūristus no apdraudētām teritorijām uz citām, kur tie var nirt un atpūsties, nekaitējot dabai.

Ar mākslinieka atļauju piedāvājam apskatīt viņa jaunāko veikumu un novērtēt pašiem šo ideju patiesumu: