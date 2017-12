Latviešu izveidotas ievērojamas vietas pasaulē, kas ceļojot noteikti jāapmeklē

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, portāls "latviesi.com" sācis projektu "Latvijas pēdas pasaulē", kurā apkopo stāstus, kā dažādās pasaules malās mītoši latvieši aktīvi darbojas un "atstāj savas un Latvijas pēdas", informē Tija Ezeriņa, Public ID Group projektu direktore.

Ja nu esat kādā no šīm pilsētām, apciemojiet savus tautiešus un iepazīstiet viņu radīto mantojumu!

"Mūsuprāt, Latvijas pēdas palīdzēs tautiešiem visā pasaulē justies piederīgiem mūsu valstij, jo, atrodoties ārpus Latvijas, būs pieejama informācija par cilvēkiem un tuvumā esošām nozīmīgām vietām, kas ir saistītas ar Latviju, tādējādi ikvienam veicinot sajūtu – es esmu Latvija!" uzsver projekta īstenotājs, portāla "latviesi.com" vadītājs Indulis Bērziņš.

Bērziņš piebilda, ka projekta tapšanu savulaik iedvesmojis kādreizējais Latvijas vēstnieks Īrijā, vēlāk – speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos, tagadējais vēstnieks Turcijā Pēteris Kārlis Elferts.

Portāls "latviesi.com" līdz šim brīdim apkopojis vairāk nekā 250 dažādu stāstu, drīzumā tie visi būs pieejami portālā vienkopus. Lūk, te dažiem no tiem, kas noderēs arī ceļotājiem!

Izlaušanās spēle "Escape London" Lielbritānijas sirdī





"Kvesta" jeb intelektuālas izlaušanās spēles visai komandai aizsākumi meklējami Japānā, kur pirms pāris gadiem šāda veida atpūta kļuva ļoti iecienīta. Pēc tam "bums" turpinājās visā pasaulē.

Starp kvesta cienītājiem ir arī latvietis Jānis Lāčplēsis, kurš Londonā atvēris izlaušanās spēļu istabas "Escape London". Jānis uz Angliju devās pirms 16 gadiem, taču biznesu sācis vien tagad.

Saņemot Lielbritānijā pieejamo atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, Jānis atvēris vairākas izlaušanās istabas un neplāno apstāties.

Vairāk informācijas šeit.

Pasaulē lielākais kāzu salons "Kleinfield" Ņujorkā, ASV

Manhetenā, Ņujorkā atrodas viens no populārākajiem un lielākajiem kāzu saloniem "Kleinfield". Kopš 1999. gada te saimnieko latviete Māra Uršela un viņas domubiedrs Veins Rodžerss. No neliela veikaliņa tas izaudzis par greznu salonu, kurā strādā vairāk nekā 250 cilvēku un kur kāzu kleitas brauc raudzīties līgavas no visas pasaules.

Starp citu, dzīvesstila TV kanāla "TLC" realitātes šovs "Say Yes to the Dress" (Saki "Jā" kleitai) tika filmēts tieši Uršelas salonā. Tāpēc, ja esat Ņujorkā, Manhetenā, ir vērts apciemot "Kleinfield" salonu un priecēt savas acis neatkarīgi no tā, vai tuvākajā laikā ir plānots mīt gredzenus.

Vairāk informācijas šeit.

Bārs "No One Writes to the Colonel" Toronto, Kanādā

Iespējams, kādam šis nosaukums raisa nostalģiskas atmiņas par laiku, kad Vecrīgā slavas zenītā bija bārs "Pulkvedim neviens neraksta". Ja esat Toronto, apciemojiet tur dzimušā Amerikas latvieša Martina Smita, Latvijā pazīstamo krodzinieku Arņa Bikšus un Mika Pētersona radīto "No One Writes to the Colonel".

Izrādās, arī okeāna otrā pusē nosaukums izrādījies "lipīgs", jo daļa apmeklētāju tieši tādēļ labprāt apciemo Gabriela Garsijas Markesa slavenā romāna vārdā nosaukto izklaides vietu. Bārs atzīts par vienu no labākajām atpūtas vietām Toronto, turklāt pazīstams ar pilsētā labāko mohito.

Īpašnieki norāda, ka bārs paredzēts pieaugušiem cilvēkiem, jo apkārtnē pietiek atpūtas vietu jauniešiem un studentiem.

Vairāk informācijas šeit.

Leo Mihelsona mākslas muzejs Teksasā, ASV





Mākslas vēsturnieki Leo Mihelsonu pielīdzinājuši slavenajam modernistam Markam Šagālam un ievērojamajam kubisma meistaram Pablo Pikaso. Radošās dzīves laikā mākslinieks uzgleznojis vairāk nekā 1000 mākslas darbu, tie bijuši izstādīti galvenajās mākslas izstādēs Rietumeiropā, Padomju Savienībā un ASV.

Sākoties Otrajam pasaules karam, pēc vāciešu iebrukuma Parīzē gleznotājs aizbēga uz Ņujorku, kur nodzīvoja līdz mūža beigām. Par godu vīram Leo Mihelsona atraitne Teksasā, Māršalā, 1985. gadā atvēra mākslas muzeju "The Michelson Museum of Art". Pēc paplašināšanas tajā iekļauti arī citu mākslinieku darbi, tostarp 20. gadsimta sākuma gleznas, afrikāņu maskas un ķīniešu operas marionetes.

Vairāk informācijas: www.michelsonmuseum.org

"Tiek lēsts, ka ārpus Latvijas dzīvo aptuveni 370 tūkstoši latviešu. Liela daļa pat trešajā paaudzē ģimenē, prātā un sirdī uztur dzīvu Latvijas vārdu un savu piederību valstij. Iepazīstot viņu veikumu, var ieraudzīt latviešu mantojumu no cita skatupunkta un uzzināt, ar kādiem sasniegumiem varam lepoties," uzsver Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības vadītājs Latvijā Jānis Andersons.

Pasaules brīvo latviešu apvienība sadarbībā ar starptautiskajām latviešu diasporas pārstāvniecībām un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu organizē virkni pasākumu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Šo pasākumu mērķis ir diasporas latviskās identitātes un saiknes ar Latviju saglabāšana un veicināšana, vienlaikus stiprinot sadarbību arī citās jomās. Sākot no 2017. gada līdz pat 2019. gadam teju visos kontinentos norisināsies vairāk nekā 50 dažāda mēroga pasākumu, lai svinētu latvietību un demonstrētu, cik daudzveidīga var būt latviskā kultūras identitāte.