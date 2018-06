Latvietis Kārlis Bardelis ar airu laivu grasās šķērsot Kluso okeānu

Latvietis Kārlis Bardelis gada laikā iecerējis ar airu laivu šķērsot aptuveni 15 500 kilometrus pāri Klusajam okeānam, tādejādi no Limas, Peru nokļūstot Kērnsā, Austrālijā, liecina informācija interneta vietnē "Ziedot.lv".

Bardeļa iecere ir daļa no pasaules apceļošanas projekta, ko viņš vēlas veikt, neizmantojot motorizētu transportu un buras. Airēšanai paredzētais laiks ir desmit mēneši, bet, izvairoties no taifūnu sezonas un pārtikas krājumu atjaunošanai, ceļotājs piestās vairākās salās, tāpēc kopumā ceļā tiks pavadīts vairāk nekā gads.

Bardelis ziedojumu portālā "Ziedot.lv" sācis akciju "gRowTogether", ar mērķi palīdzēt Latvijas bērnunamos dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem. Lai piesaistītu ziedotājus, interneta vietnē "boredofborders.com" būs pieejama karte, kurā katri ziedotie pieci eiro reprezentēs "ziedotāju laivas" vienu noairēto kilometru, bet tai līdzās būs redzams Bardeļa ceļojuma gaita.

"Katrs ziedojums tiks novirzīts atbalsta programmai "Plecs", kas strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā," akcijas aprakstā norāda Bardelis.

Līdz šim Bardeļa projektam saziedoti 350 eiro.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, 2013.gada rudenī viņš ar skrituļslidām no Nordkapas Norvēģijā sešdesmit dienās šķērsoja 6153 kilometrus un nokļuva Gibraltārā, savukārt 2014.gadā ceļotājs ar velosipēdu mēroja 2840 kilometrus garu ceļu no Rīgas uz Sočiem. Tāpat Bardelis kopā ar Gintu Barkovski 2016.gada 4.maijā pacēla enkuru un ar airu laivu devās pāri Atlantijas okeānam no Namībijas uz 6000 kilometru tālo Brazīliju.