Latvijā bāzētā 'Primera Air' ierindota starp pasaules vadošajām zemo cenu aviokompānijām

Latvijā bāzētajai aviokompānijai "Primera Air" 2017. gads bija rekordveiksmīgs – tā pārvadājusi vairāk nekā miljonu pasažieru, lidojumu tiešās pārdošanas apjoms internetā audzis pat par 125,8 procentiem, savukārt uzņēmuma ieņēmumi palielinājušies par 13,7 procentiem salīdzinājumā ar 2016. gadu. Visi šie rādītāji sasniegti, reisos nodrošinot vietu piepildījumu 85 procentiem apjomā, informē aviokompānijas pārstāve Sandra Baltruka.

Aviokompānija pērn pārvadājusi 1 017 657 ceļotāju.

Respektablais aviācijas industrijas interneta žurnāls "Anna.aero" aviokompāniju "Primera Air" iekļāvis zemo cenu aviokompāniju top 6 pasaulē un top 3 Eiropā, kas veic garos pārlidojumus, ņemot vērā datus par veiktajiem izlidojumiem ik nedēļu.

Foto: Publicitātes foto

"Tas ir milzīgs sasniegums – būt starp līderiem mainīgajā īso pārlidojumu un transatlantisko lidojumu segmentā. Vienlaikus tas ir arī apstiprinājums, ka dodamies pareizajā virzienā un, galvenais, mēs turpinām pielikt pūles, lai spētu piedāvāt aviobiļetes par zemām cenām kā Eiropas, tā transatlantiskajos lidojumos," norāda "Primera Air" komercdirektore Anastasija Višņakova. Viņas prognozes šajā tirgus segmentā, kā arī par šīs aviokompānijas nākotnes plāniem vairāk lasiet šeit.

"Primera Air" ir Rīgā bāzēta aviokompānija, kurā strādā vairāk nekā 130 cilvēku. Aizvadītā gada laikā aviokompānija ir piesaistījusi īpašu pasaules vadošo mediju uzmanību, kuru vidū ir arī "Independent", "The Economist", "Fox", "Forbes", "Telegraph", "Business Insider", un iekļuvusi vairāku prominentu izdevumu topos kā straujāk augošais zemo cenu aviopārvadātājs pasaulē.

Jau vēstīts, ka "Primera Air" atvērusi jaunas bāzes Birmingemā (BHX), Stanstedas lidostā Londonā (STN) un Šarla de Gola lidostā Parīzē (CDG), no kurienes jau šī gada aprīlī uzsāks lidojumus uz Ņujorku, Bostonu un Toronto. Tāpat jau aprīlī aviokompānija uzsāks regulārus reisus no Rīgas uz Malagu, kā arī no Lielbritānijas uz Malagu, Palmu de Maljorku, Alikanti un Barselonu Spānijā un Haniju Krētas salā.

Kopumā tuvāko divu gadu laikā "Primera Air" plāno palielināt lidojumu skaitu no esošajām bāzēm, kā arī atvērt jaunus transatlantiskos maršrutus un bāzes. Lai paplašinātu darbību, aviokompānija ir pasūtījusi 20 jaunus lidaparātus "Boeing 737 Max 9 – ER". Saskaņā ar aviokompānijas datiem 2017. gadā "Primera Air" visvairāk lidojumu veica uz Malagu no Kopenhāgenas un Billundas, kā arī uz Billundu no Maljorkas.

"Primera Air" nodrošina regulārus lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem Eiropā. Aviokompānija ir bāzēta Latvijā un Dānijā, tā ietilpst "Primera Travel Group" koncernā, ko veido vadošie tūrisma operatori Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā, Islandē un Igaunijā.

Par 10 zemo cenu aviokompānijām, kas šogad uzsāks lidojumus, lasiet šeit.