Kā norādīja uzņēmumā, pārpratums radies no Lietuvas ceļojumu aģentūras "Kodel Gi Ne LT" mājaslapā publicētās informācijas par vienu no tās piedāvātajiem "Travel RSP Plus" braucieniem, kurā norādīts, ka ceļojuma sākumpunkts ir Viļņa nevis Rīga.

Pēc "Travel RSP Plus" teiktā, Latvijas ceļojumu aģentūrai nav tiesības norādīt, ka izbraukšana notiek no Lietuvas, tomēr ikvienas pasaules valsts pilsonis drīkst izmantot Latvijas ceļojumu aģentūras piedāvājumus.

"Kodel Gi Ne LT" mājaslapā kļūdaini norādītā izbraukšanas vieta tika pamanīta jau laicīgi, pirms tika saņemta vēstule no Lietuvas Valsts tūrisma departamenta, un to nekavējoties "Travel RSP Plus" pārstāvji lūdza Lietuvas ceļojumu aģentūrā strādājošajiem izlabot, sacīja "Travel RSP Plus".

Atbilstoši uzņēmumā paustajam, Lietuvas Valsts tūrisma departamentam šajā jautājumā ir jārunā ar "Kodel Gi Ne LT", jo tā ir atbildīga par pieļauto kļūdu, nevis Latvijas ceļojumu aģentūra.

Vienlaikus "Travel RSP Plus" norādīja, ka ceļojumu aģentūra Lietuvas Valsts tūrisma departamentam jau ir sniegusi atbildi šajā jautājumā, skaidrojot radušos pārpratumu. Lietuvas Valsts tūrisma departaments paziņojis, ka Latvijas ceļojumu aģentūrai "Travel RSP" nav tiesību darboties Lietuvā, jo tā nav reģistrēta kā ceļojumu pakalpojumu sniedzējs.

Departamenta paziņojumā norādīts, ka Lietuvas ceļojumu aģentūra "Kodel Gi Ne LT" piedāvā Latvijas kompānijas braucienus, apzinoties, ka tai nav sertifikāta darbībai Lietuvā. Vienlaikus departaments atzīst, ka nevar ieviest nekādas sankcijas pret Latvijas kompāniju.

"Kodel Gi Ne LT" paziņoja, ka tā pārdod "Travel RSP" ceļojumus un tai nav nodoma atteikties no šī pakalpojuma.

Lietuvas Valsts tūrisma departamenta preses pārstāve Gerda Butkuviene paziņoja, ka departaments neaicina atcelt "Travel RSP" ceļojumus, kas jau ir iegādāti, bet brīdina cilvēkus, kas plāno iegādāties šīs kompānijas piedāvātos braucienus.

"Tiem, kas jau ir iegādājušies ceļojumus, vajadzētu tajos doties, un visam vajadzētu būt labi. Mēs tikai vēlamies, lai viņi zina, ka gadījumā, ja kas atgadās, Lietuvā neviens viņiem nevarēs palīdzēt, jo ceļojuma organizators ir reģistrēts Latvijā. Visi skaidrojumi un, sliktākajā scenārijā tiesvedības, notiks Latvijas institūcijās," Butkuviene sacīja ziņu aģentūrai BNS.

"Kodel Gi Ne LT" ģenerāldirektore Vaida Tamuliene norādīja, ka kompānija pārdod vairāku Latvijas ceļojumu operatoru, tostarp "Travel RSP", piedāvājumus un neplāno šo praksi izbeigt.

"Mēs strādājam ar vairākām Latvijas aģentūrām, došanās ceļā ir no Rīgas. Mēs varam pārdot arī Čehijas un citu valstu kompāniju pakalpojumus. Esam par šo jautājumu runājuši ar Valsts tūrisma departamentu, iesniedzām viņiem saites uz "Travel RSP" mājaslapu, kur skaidri norādīts, ka ceļojumus organizē no Rīgas," Tamuliene teica BNS.

Lietuvas Valsts tūrisma departaments gan norādīja, ka konkrētais ceļojums sākas Lietuvā, neatkarīgi no tā, kur savu braucienu sāk citi grupas tūristi, tādu braucienu var organizēt tikai departamenta sertifikātu saņēmis ceļojuma organizators vai persona, kas reģistrēta kā pagaidu pakalpojuma sniedzējs Lietuvā.

Lietuvas Valsts tūrisma departamenta Tūrisma uzraudzības nodaļas vadītājs Tads Žentelis BNS sacīja, ka "Travel RSP" darbība ir pretrunā Lietuvas Tūrisma likumu, bet sankcijas pret kompāniju nevar ieviest. Tomēr ir iespējams vērsties pret "Kodel Gi Ne LT", viņš piebilda.

SIA "Travel RSP Plus pērn strādāja ar 78 603 eiro apgrozījumu un peļņu 2430 eiro apmērā, liecina informācija "Firmas.lv".

SIA "Travel RSP Plus" dibināts 2016. gadā un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Ceļojumu aģentūras vienīgā īpašniece ir Egija Freimane.