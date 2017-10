Latvijas ceļotāju populārākie Jaunā gada sagaidīšanas galamērķi ir Bangkoka, Berlīne un Prāga

Gadu mija lielai daļai sabiedrības saistās ar krāšņākajiem gada svētkiem. Daudzi Jauno gadu izvēlas sagaidīt dzimtajā zemē un ģimenes vai radu lokā, citi – doties svinēt ārvalstīs. Pašlaik trīs populārākie galamērķi, kurp Latvijas iedzīvotāji ieplānojuši doties, izmantojot tūrisma aģentūru piedāvātos ceļojumus, lai sagaidītu Jauno gadu, ir Bangkoka Taizemē, Berlīne Vācijā un Prāga Čehijā, liecina tūrisma tehnoloģiju uzņēmuma "Amadeus Latvija" apkopotie dati.

Taizemes galvaspilsēta Bangkoka kā vieta, kur sagaidīt Jauno gadu, pašlaik izvēlēta vairāk nekā 750 reizes. "Pašiem taizemiešiem ir krāšņas Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas, taču viņiem šīs svinības "iekrīt" laikā, kad Latvijā ir pavasaris. Līdz ar to valsts iedzīvotāji, kuri šo galamērķi izvēlējušies gada nogalē, iespējams, vēlas aizbēgt no ziemas un varbūt arī ierastās svētku rosības," pauž ceļojumu aģentūras "Latvia Tours" atpūtas sektora vadītāja Inga Freiberga. Viņa skaidro, ka Taizemē Jaunais gads tiek sagaidīts aprīlī ar "Songkran" festivālu, ko vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi aizvada ar dažādām parādēm un vērienīgu laistīšanos ar ūdeni, jo tieši šajā laikā bieži vien Taizemē ir karstākās vasaras dienas. Līdz ar to arī pavasarī Taizeme ir populārs tūristu atpūtas galamērķis. Padomus, kā Jauno gadu sagaidīt Taizemē, lasiet šeit.

Bangkokai seko Berlīne ar vairāk nekā 700 rezervācijām. Freiberga skaidro, ka Vācijas galvaspilsēta gada nogalē ierasti vilina ar krāšņi izrotātām ielām un pasaules līmeņa Jaungada svinībām – pie slavenā tūrisma un kultūras objekta Brandenburgas vārtiem norisinās plašas Gadu mijas svinības, kas pulcē tūkstošiem viesu no visas pasaules. Laukumā pie vārtiem tiek izvietotas šovu skatuves ar ekrāniem, mediju teltis, atrakcijas un citi objekti, kas saistāmi ar efektīgu festivālu norisi. Otrs iemesls šī galamērķa popularitātei noteikti ir labie avio un autobusu savienojumi ar Rīgu, kas šādu braucienu plānošanu padara visai vienkāršu. Ko apskatīt Berlīnē, lasiet šeit.

Pēc Berlīnes sarakstā trešajā vietā ierindojas Čehijas galvaspilsēta Prāga ar ap 680 rezervācijām. Arī Prāga gada izskaņā vilina ar atmosfēriski izrotāto pilsētu, tās simboli ir krāšņās katedrāles, gotiskā arhitektūra un tūristu iemīļotais Kārļa tilts, stāsta "Latvia Tours" atpūtas sektora vadītāja. Leģendas vēsta, ka, sagaidot Jauno gadu uz šī tilta kopā ar mīļoto cilvēku, pāris kļūst mūžam nešķirams. Ko apskatīt Prāgā, lasiet šeit.

Ceturtais populārākais ceļojuma galamērķis gadu mijas datumos ir modes meka Milāna Itālijā, bet piecinieku noslēdz svētku laikā allaž gleznainā Lielbritānijas galvaspilsēta Londona. Vairāk nekā 400 rezervācijas gada nogalē pašlaik ir arī uz saulainajām Barselonu Spānijā un Romu Itālijā. Starp populāriem galamērķiem ir arī saules pielietā Tenerife un romantiskā Francijas galvaspilsēta Parīze.

Apskatot gada nogalē ieplānoto ceļojumu ilgumu, lielākā daļa šo ceļojumu plāno uz 4 līdz 5 dienām, rāda "Amadeus Latvija" dati. Taču ir arī iedzīvotāji, kuri, kā rādās, atvaļinājuma dienas taupījuši gada izskaņai un atpūtā pavadīs teju pilnu mēnesi.

"Amadeus Latvija" ir uzņēmums, kas nodrošina tūrisma industriju ar datorizētu rezervēšanas sistēmu un informācijas tehnoloģijām.