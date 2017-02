Arvien biežāk ziemas mēnešos ceļotāji no Latvijas izvēlas doties saules meklējumos uz dažādiem tāliem un eksotiskiem galamērķiem. Tikpat eksotiski kā galamērķi mēdz būt arī negadījumi, kas piemeklē ceļotājus, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības " BTA Baltic Insurance Company" ( BTA) dati. Latvijas iedzīvotājus dienvidu valstīs sakoduši gan pērtiķi, čūskas un citi dzīvnieki, gan arī sadzēlušas medūzas, apdedzinājusi saule un piemeklējušas dažādas traumas. Tomēr absolūtais vairākums – 64 procenti – ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību gadījumu ziemas periodā saistīti ar vīrusu un infekcijas saslimšanām, liecina BTA dati.

Apmeklējot eksotiskus galamērķus un iepazīstot turienes dabu un dzīvniekus, jābūt piesardzīgiem. Tā, piemēram, pērn pērtiķi sakoduši BTA klientus gan Taizemē, gan Indonēzijā, gan Malaizijā, kā rezultātā cietušajiem sniegta medicīniskā palīdzība un vakcinācija pret trakumsērgu. Tāpat ceļotājus mēdz sakost arī citi dzīvnieki un rāpuļi, piemēram, ASV ceļotāju no Latvijas sakodis bebrs, Turcijā sievieti savainojusi ķirzaka un ir bijuši vairāki gadījumi, kad ceļotājus nācies ārstēt no čūsku kodumiem. Savukārt, atpūšoties pie ūdens subtropu klimata joslā, cilvēkiem jāuzmanās no medūzām un jūras ežiem, kas ik gadu rada traumas un smagus apdegumus vairākiem atpūtniekiem.

Ceļotāji neuzmanības dēļ mēdz gūt ne tikai traumas, bet radīt zaudējumus arī citiem, piemēram, kāds atpūtnieks Kaboverdē viesnīcas ēdnīcā netīšām uzgrūdās traukiem, kas krītot saplīsa. Negadījuma dēļ viesnīcai tika radīti zaudējumi, ko atlīdzinājis apdrošinātājs, jo klients savā ceļojuma apdrošināšanas polisē bija iekļāvis arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas risku, kas ceļotāju pasargā no dažādiem zaudējumiem, kas var tikt radīti citai personai vai citas personas īpašumam.

"Mūsu pieredze liecina, ka sarežģījumi ar veselību vai neplānotām izmaiņām ceļojuma plānā var radīt arī ļoti būtiskus finansiālus zaudējumus. Piemēram, pērn kādai klientei, atpūšoties Ēģiptē, akūti bija nepieciešama mugurkaula operācija, kuras izmaksas gandrīz 10 000 eiro apmērā ceļojumu apdrošināšanas ietvaros sedza BTA, savukārt, kādam kungam, kuram medicīniskā palīdzība bija nepieciešama stipru vēdera sāpju dēļ, ārstēšana turpat Ēģiptē izmaksāja 7 300 eiro. Īpaši piesardzīgām, ceļojot uz eksotiskām valstīm, aicinām būt grūtniecēm un ģimenēm ar maziem bērniem, kuri bieži cieš no saules dūrieniem un infekciju slimībām," stāsta BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore Iveta Rijniece.

BTA dati par pērnā un šī gada ziemas sezonām liecina, ka visbiežāk ceļotājus no Latvijas dažādas likstas un veselības problēmas piemeklējušas Ēģiptē (24 procenti), Taizemē (17 procenti) un Spānijā (13 procenti). Salīdzinoši bieži ar nebūšanām nācies saskarties arī ceļotājiem, atrodoties Vācijā, ASV un Austrijā. Arī apceļojot kaimiņvalstis, BTA klienti nav bijuši pasargāti no traumām un saslimšanām. Kāds vīrietis, piemēram, pastaigājoties pa aizsalušo Pērnavas līci, ielūzis ledū un iekritis ūdenī, tāpēc bijusi nepieciešama glābēju palīdzība. Diemžēl arī ārvalstu viesus Latvijā dažādas slimības un traumas nav saudzējušas. Lielākoties ceļotāji Latvijā guvuši dažādas traumas sadzīves apstākļos, bet kādu ceļotāju kāpu zonā sakodusi arī čūska.

"Plānojot ceļojumu, īpaši uz eksotiskām valstīm, aicinām rūpīgi iepazīties ar pieejamo informāciju par galamērķi, turienes klimatu, vidi un potenciālajiem riskiem. Turklāt ir ļoti svarīgi arī polisi iegādāties savlaicīgi – vismaz piecas dienas pirms ceļojuma sākuma – lai pasargātu sevi no riskiem, kas varētu rasties, ja neparedzētu apstākļu dēļ plānotais ceļojums būtu jāatceļ, kas, ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju pasaulē, ir ļoti aktuāli," uzsver Rijniece.

Arī tūrisma aģentūras "Begonija" direktors Genādijs Gondelmans atzīst, ka šoziem pieaudzis pieprasījums pēc ceļojumiem uz tālākiem un eksotiskākiem galamērķiem, tādēļ nav arī brīnums, ka daudzi negadījumi notiek tieši dienvidu valstīs: "Ziemas periodā cilvēki ar mazāku pieejamo budžetu ceļojumam izvēlas doties uz kūrortiem Ēģiptē un Kanāriju salās, bet arvien pieaug to tūristu skaits, kuri par savu atpūtas vietu izvēlas Dienvidāziju, piemēram, Taizemi, Vjetnamu un Indonēziju, Karību salu reģionu, apmeklējot Kubu, Meksiku un Dominikānu, un arvien biežāk ceļotāji dodas uz Arābu Emirātiem un Maldīvu salām. Taču arī ierastajiem slēpošanas braucieniem ir stabila tendence ik gadu pieaugt."

Pērnā un šī gada ziemas sezonās no ceļotājiem BTA visbiežāk, 64 procentos gadījumu, saņēmis atlīdzību pieteikumus par medicīniskiem izdevumiem – dažādām saslimšanām, traumām un ar to saistītu ārstēšanos. No visiem gadījumiem, kad cilvēkiem ziemas mēnešos ceļojumu laikā bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība, 60 procentos gadījumu cilvēkiem bijušas dažādas saslimšanas, 25 procentos gadījumu – dažādas neuzmanības vai citu iemeslu dēļ gūtas traumas un 12 procentos gadījumu traumas bijušas saistītas ar negadījumiem uz kalna, slēpojot vai nodarbojoties ar snovbordu. Šoziem vidējā BTA izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par vienu saslimšanas gadījumu ārvalstīs esot bijusi gandrīz 400 eiro.

Pēc saņemto atlīdzību pieteikuma skaita otrajā vietā – 20 procentos no visiem BTA saņemtajiem ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem – ierindojas ceļotāju problēmas ar bagāžu, trešajā vietā – atlīdzību pieteikumi par lidojumu aizkavēšanos vai atcelšanu (8 procenti) un tad seko pieteikumi par neatliekamajiem zobārstniecības pakalpojumiem (6 procenti).

Vislielākos zaudējumus cilvēkiem rada dažādu iemeslu dēļ atcelti ceļojumi, turklāt, salīdzinot šī gada janvāri ar 2016. gada tādu pašu laika periodu, vidējais BTA izmaksātās atlīdzības apmērs par šādiem gadījumiem ir gandrīz dubultojies, ko var skaidrot ar cilvēku iespējām iegādāties arvien dārgākus ceļojumus. Vidējā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par atceltu ceļojumu vienai personai bijusi gandrīz 700 eiro.

Par to, kāda konsulārā palīdzība Latvijas valstspiederīgajiem sniegta ārzemēs, vairāk lasiet šeit.