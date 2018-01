Ledus skulptūru festivāls Jelgavā šogad notiks trīs vietās

No 9. līdz 11. februārim jau 20. reizi Jelgavā norisināsies Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, kura tēma būs "Sapņi". Atzīmējot tā jubileju, festivāls pirmo reizi notiks trīs vietās: Pasta salā, Jāņa Čakstes bulvārī un Hercoga Jēkaba laukumā. Dalībai festivālā žūrijas komisija ir apstiprinājusi 30 profesionālus tēlniekus no 10 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Īrijas, Portugāles, Norvēģijas, Nīderlandes, Ukrainas, Bulgārijas un Ķīnas.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" organizētajā skiču atlases konkursā saņemti 78 mākslinieku pieteikumi un 139 ledus skulptūru skices. Skulptori tēmu interpretējuši dažādi, kādam sapņi saistās ar nākotnes cerībām un plāniem, kādam – ar neierobežotām iztēles un brīvības sniegtajām iespējām, kuras ir iespējams realizēt tikai sapņojot.

Mākslinieki konkursā piedalīsies divās kategorijās: individuālā skulptūra un komandas skulptūra. Festivāla laikā kopumā taps 45 konkursa skulptūras – 30 mazās (individuālās) un 15 lielās (komandu) –, kā arī papildus tiks veidotas vairākas foto skulptūras un Koskenkorva ledus bārs.

Ledus tēlnieki Jelgavā ieradīsies 4. februārī un darbus turpinās līdz 9. februārim, savukārt apmeklētāji baudīt festivāla gaisotni un apskatīt tēlnieku veikumu varēs no 9. līdz 11. februārim.

Festivāls šo 20 gadu laikā kļuvis par nozīmīgu pasākumu. Tas ir iezīmējis Jelgavu pasaules lielāko ledus skulptūru festivālu kartē un ir lielākais šāda veida pasākums Baltijā, uz kuru ik gadu piesakās vairāk nekā 50 profesionāli tēlnieki no visas pasaules. Unikālais brīvdabas pasākums ziemas sezonā ir galvenais tūristu galamērķis Latvijā, kas pulcē tūkstošiem apmeklētājus, ne tikai no Latvijas bet arī no ārzemēm. Festivālā vairāk nekā 70 tonnu ledus tiks pārvērstas graciozos mākslas darbos, kas atspoguļos vispārdrošākās autoru idejas.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”

Festivāla viesus sagaida plaša kultūras un izklaides programma – uzstāsies "Mesa", "Bermudu divstūris", Samanta Tina un Tadas Rimgaila (Lietuva), Latvijas X faktora dalībnieki, "My Radiant You", un DJ Rudd. Tāpat notiks arī dažādi muzikāli rotaļu uzvedumi bērniem, ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi, uguņošana un daudz kas cits.

Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 8. februārim "Biļešu Paradīze" tirdzniecības vietās var iegādāties lētāk: pieejamas ģimenes biļetes, atlaides skolēniem, studentiem, pensionāriem, kā arī īpašas cenas Jelgavas skolēnu kartes un Jelgavas iedzīvotāju kartes īpašniekiem, pērkot biļetes Jelgavas Kultūras namā.

Starptautisko Ledus skulptūru festivālu rīko Jelgavas pilsēta.

Vairāk informācijas: www.jelgava.lv, www.festivali.jelgava.lv.