'Lego' fani uzgavilē: iespēja pārnakšņot unikālā klucīšu mājā

Kad tiek runāts par materiāliem, ar kuriem dekorēt un būvēt māju, "Lego" klucīši noteikti nav pirmā iespēja, kas iezogas prātā. Taču viss ir iespējams, un Dānijas pilsētā Bilundā septembrī tika atklāta unikāla "Lego" māja, kuras būvniecībā izmantoti 25 miljoni kluču, vēsta "Vida Press". Šobrīd norisinās radošs konkurss, un uzvarētājam ir iespēja uz vienu dienu māju pārvērst par savu personīgo spēļu laukumu.

Māja sastāv no 21 lielizmēra taisnstūra, kas rada iespaidu, ka visa māja veidota tikai no "Lego" klučiem. Katrs vismazākais sīkums tās iekšpusē ir gatavots, liekot vienu klucīti uz otra – gan dekori un mēbeles, gan arī pat mājas iemītnieki dzīvnieku formās. Kā vēstīts "Lego" mājaslapā, tās celtniecība norisinājās četrus gadus un tajā itin visi klucīšu priekšmetu būvētāji var iepazīt šo citādo pasauli no pašiem pamatiem.

Lai iedrošinātu dažādu vecumu cilvēkus doties uz šo māju un ļauties neparastai atpūtai, "airbnb" un "Lego" aicina iesaistīties radošā sacensībā – potenciālajiem viesiem jāatbild uz jautājumu, kādus priekšmetus vai radības viņi vēlētos izgatavot ar savu ģimeni, ja viņiem būtu pieeja neierobežotam skaitam "Lego" klucīšu. Radošākā varianta īpašnieki iegūs iespēju vienu nakti palikt šajā "Lego"mājā un izbaudīt nebijušas sajūtas unikālā vietā.

Uz bērniem noteikti lielu iespaidu atstās tieši mazāko ķiparu guļamistaba, kuras spilgtās krāsas papildina liela "Lego" gulta. Tāpat istabā ir arī rotaļu lācis, stāstu grāmatas un spēles, kuras izgatavotas, izmantojot tikai šos elementus.

Kamēr mazākie apmeklētāji ar sajūsmu varēs izbaudīt bērnistabas priekus, pieaugušajiem būs iespēja atpūsties citā istabā. Arī tā, protams, izskatās līdzīga, ietverot lielizmēra klucīšu "baseinu", brokastu traukus un stilizētu rīta lasāmvielu.

Tāpat mājā tiks servētas ēdienreizes, un ēdienus pienesīs "Lego" roboti, bet fonā varēs redzēt un baudīt sešu metru augsto klucīšu ūdenskritumu.