Līce: vasarā reisi no Rīgas uz Ņujorku būs divas reizes nedēļā

"Gribētos pievērst uzmanību tādam galamērķim kā Reikjavīka, uz kuru lido "airBaltic" un tagad lidos arī "Wizz Air". Ne visi to zina, bet Reikjavīka jau izsenis bijusi pārsēšanās vieta lidojumiem uz ASV – tur pārstāvētas gan amerikāņu lidsabiedrības, gan vietējā islandiešu zemo cenu aviokompānija. Vasarā no Rīgas reisi uz Ņujorku būs divas reizes nedēļā. Tos nodrošinās Uzbekistānas aviolīnijas ar jauno "Boeing 787 Dreamliner", stāsta lidostas valdes priekšsēdētāja. Jau ziņojām, ka pirmo reizi lidosta "Riga" apkalpoja "Boeing 787 Dreamliner" lidmašīnu šī gada janvārī. Pašlaik uzbeku aviosabiedrība nodrošina lidojumu no Rīgas uz Ņujorku reizi nedēļā.

Foto: LETA

Viņa arī atzinusi, ka nozīmīgs solis bijusi aviosatiksmes atsākšana ar Liepāju.

"Par aviokompāniju piesaisti runājot, par 90–95 procentiem faktiski ir skaidrs, ka no maija Latvijā ienāks jauna aviokompānija "RusLine". Tā ir Krievijas lielākā reģionālā aviokompānija. Viņi lidos uz Maskavu," stāsta Līce, jautāta par iespējamām jaunām aviokompānijām lidostā "Rīga". Savukārt ar zemo cenu aviosabiedrību "Ryanair" notiekot sarunas par bāzes ierīkošanu Rīgā, tomēr Līce ir piesardzīga attiecībā uz tās izveides noteikumiem, jo iepriekšējā pieredze ar izdevīgiem noteikumiem aviokompānijai, lidostai izmaksāja dārgi. Proti, īru lidsabiedrības "Ryanair" ekskluzīvais līgums ar lidostu "Rīga" desmit gadus tai ļāva baudīt labvēlīgākus nosacījumus nekā citām aviokompānijām, bet pēcāk lidosta zaudēja tiesā un bija spiesta maksāt aviokompānijai kompensāciju par līguma laušanu. Vairāk lasiet šeit.

Foto: LETA

Tāpat arī plāni par lidostas paplašināšanai tiekot koriģēti. "Esam absolūti gatavi tālo reisu apkalpošanai. Pašreizējā attīstības plānā ir iezīmēts, ka pēc 2036. gada varētu būt otrs skrejceļš, tomēr mēs koriģējam šo attīstības plānu, un izskatās, ka iztiksim ar esošo skrejceļu, jo modernās tehnoloģijas ļauj palielināt kapacitāti arī ar vienu skrejceļu," laikrakstam stāstījusi Līce.

Jāatgādina, ka šajā vasaras sezonā no Rīgas tiks veikti reisi uz 89 galamērķiem. Papildus jau esošajiem maršrutiem aviokompānijas ceļotājiem piedāvās vēl 16 jaunus galamērķus gan biznesa ceļojumiem, gan atpūtas lidojumiem. Vairāk lasiet šeit.

No gada sākuma līdz 20. martam starptautiskajā lidostā "Rīga" ir apkalpoti 979 739 pasažieri – par 3,3% vairāk nekā 2016. gada tajā pašā periodā. Gada pirmajos divos mēnešos par 14,2% pieauga tranzīta un transfēra pasažieru skaits, sasniedzot 26% no kopējā pasažieru skaita. Vispopulārākie galamērķi janvārī un februārī bija Londona, Maskava un Frankfurte. 2016. gadā lidosta "Rīga" apkalpoja vairāk nekā 5,6 miljonus pasažieru – gandrīz 45% no kopējā Baltijas valstu pasažieru skaita.