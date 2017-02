Tā saucamajās pīķa stundās lidmašīnu satiksme Londonas lielākajā lidostā ir tik intensīva, ka atliek vien just līdzi dispečeram. Londona ir galvenais aviosatiksmes centrs Lielbritānijā, kurā ir piecas lidostas – Hītrova, Getvika, Stansteda, Lūtona un Londonas pilsētas (City) lidosta.

Kā liecina oficiālie dati, no Hītrovas lidojumus piedāvā 81 aviokompānija, kas lido uz 194 pilsētām 82 valstīs. Pērn šajā lidostā apkalpoti 75,7 miljoni pasažieru. 94 procenti no viņiem izmantoja starptautiskos reisus, no tiem 30 procenti bijuši tranzītpasažieri.

Hītrova ir trešā noslogotākā lidosta pasaulē – to pārspēj vien Dubaijas un Honkongas lidostas, un lielākā lidosta Eiropā. Ik dienu to izmanto 206800 pasažieru, no kuriem 51 procents lido tieši Londonu, bet 49 procenti dodas uz citām pilsētām. Ik dienu dispečeri Hītrovā apkalpo 1293 reisus. Video redzams vien īss lidostas ikdienas nogrieznis, kad lidmašīnas ar ceļotājiem rindā vien piezemējas uz britu karalistes zemes.

Pērn Hītrovas lidosta vasarā īstenoja plašu reklāmas kampaņu jaunā skrejceļa būvniecībai. Pēc 1,7 miljonus mārciņu vērtās reklāmas kampaņas par trešā skrejceļa priekšrocībām attiecībā pret sāncensi Getvikas lidostu, britu valdība oktobrī apstiprināja lidostas paplašināšanu, tomēr vēl nepieciešams saskaņot šos plānus vairākās padomēs un arī "Greenpeace" aktīvisti iebilst pret to, raksta "Daily Mail".