Lidojumu numuri uz aviobiļetēm: ko tie nozīmē un kā tiek likti

Pase, naudas maks un lidojuma biļete – šīs ir tās lietas, par kuru esamību kabatā svarīgi pārliecināties vairākas reizes pirms izbraukšanas uz lidostu. Bet, vai esi kādreiz padomājis, kā tiek likti un numurēti reisi, ņemot vērā, ka aviosatiksme ir ļoti noslogota? Katra aviokompānija lidojuma numuru var noteikt individuāli, ievērojot konkrētu kārtību.

Aviācijas industrijā visiem noteikumiem ir kāds iemesls. Tieši tāpēc arī cipari un burti uz biļetēm nav nejauši salikti, bet gan ietver konkrētu informāciju par aviokompāniju un lidojuma galamērķi. "Travel and Leisure" raksta, ka pirmie cipari tiek lielākoties veidoti no aviokompānijas nosaukuma, piemēram, "American Airlines" tā ir kombinācija AA, "EasyJet" lidojuma numuru sākumā ir burti EZY, bet "Iberia" – IB.

Runājot par tālākajiem cipariem, tie var sastāvēt no ne vairāk kā četriem cipariem (tātad tie ir no viens līdz 9999). Katra aviokompānija lidojuma numuru izvēlas individuāli, piemēram, dalot tos grupās pa galamērķiem no viena skaitļa līdz citam.

Starp citu, lidojumiem ir iespējams sekot līdzi, arī esot jebkurā vietā pasaulē. Ieskaties šeit un pārliecinies, cik sarežģīta ir aviosatiksme un cik daudz lidmašīnu šobrīd ir gaisā.

Aviokompānijas nereti izmanto šādu praksi – lidojumam vienā virzienā liek numuru, piemēram, VY523 bet lidojumam atpakaļ par vienu ciparu augstāku – attiecīgi VY524. Parasti arī lidsabiedrības nosaka, kuri lidojumi viņiem ir svarīgākiem, un šiem reisiem tiek likta mazāka ciparu kombinācija.

Tāpat ir konkrētas kombinācijas, no kurām aviokompānijas izvairās. Viņi cenšas neradīt apjukumu un nelikt tādu numuru, kāds var būt gaisa kuģa modelim, tāpēc ļoti maz iespējams, ka uz kādas no biļetēm būs numurs, piemēram, 757.

