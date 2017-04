Lidosta 'Rīga' sagaidījusi 60 miljono pasažieri kopš neatkarības atjaunošanas

Starptautiskā lidosta " Rīga " trešdien, 19. aprīlī, svinīgi sagaidīja savu sešdesmit miljono pasažieri kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas – zviedru zinātnieku Kurtu Almkvistu, kurš lidostā ieradās ar nacionālās aviokompānijas " airBaltic " reisu no Stokholmas, lai piedalītos zinātniskā konferencē par mežkopības jautājumiem.

Kā pastāstīja lidostas pārstāve Laura Karnīte, par padomju laikā Rīgā apkalpoto pasažieru skaitu lidostas rīcībā datu neesot, jo tolaik Rīgas lidosta darbojās kā vietējā lidosta bijušās PSRS robežās un bija "Aeroflot" administratīva sastāvdaļa bez tiesībām pastāvīgi saimniekot.

Lidosta "Rīga" savu 60 miljono pasažieri sagaidīja ar sarkano paklāju un deju ansambļa "Daiļrade" stalto dejotāju goda sardzi, simbolisku deju Rīgas Franču liceja deju kolektīva "Auseklītis" izpildījumā un dāvanām.

"Aviācijas nozare ir viena no tām nozarēm, kas Latviju pasaules kartē ik gadu padara aizvien redzamāku un sasniedzamāku. Tai ir būtiska loma tautsaimniecības attīstībā mūsdienu globālajā ekonomikā. Kopš valsts neatkarības atgūšanas ir sasniegts 60 miljonu apkalpoto pasažieru slieksnis, kas parāda vērienīgos soļus pretī lidostas izaugsmei. Līdz ar to varu droši apliecināt, ka šodien mēs akcentējam un novērtējam vienu no Latvijas veiksmes stāstiem, ar ko lepojamies," uzrunā klātesošajiem norādīja satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS).

"Ik stundu lidosta Rīga apkalpo vairāk nekā 600 pasažierus – vidēji 18 000 pasažieru dienā, gandrīz pusmiljonu pasažieru mēnesī. Jaunākie dati liecina, ka šogad lidostu "Rīga" saviem ceļojumiem jau izmantojuši vairāk nekā 1,4 miljoni pasažieru – par pieciem procentiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Lidosta attīstās stabili un mērķtiecīgi – aug ne tikai pasažieru skaits, bet, kas ir vēl būtiskāk, paplašinās maršrutu tīkls, savienojamība, un aizvien pieaug to pasažieru skaits, kuri Rīgas lidostu izmanto kā aviosatiksmes mezglu, lai dotos uz tālākiem galamērķiem Āzijā, Eiropā un Skandināvijā," uzsvēra starptautiskās lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.

Jau vēstīts, ka gada pirmajā ceturksnī starptautiskajā lidostā "Rīga" apkalpoti jau vairāk nekā 1,13 miljoni pasažieru, bet aprīļa pirmajās nedēļās pasažieru skaits pieaudzis vēl par 268,6 tūkstošiem, sasniedzot 1 401 575 apkalpoto pasažieru, kas ir par pieciem procentiem vairāk nekā pērn attiecīgajā laika posmā. Tostarp par 11 procentiem pieaudzis tranzīta un transfēra pasažieru skaits, veidojot 26 procentus no kopējā pasažieru skaita.

Salīdzinājumam abās pārējās Baltijas valstu lidostās pirmā ceturkšņa rezultāti ir krietni pieticīgāki – Tallinā pirmajos trīs mēnešos apkalpoti 488 517 pasažieri, Viļņā – 834 485 pasažieri.

Šā gada vasaras lidojumu sezonā no starptautiskās lidostas "Rīga" būs iespējams doties uz 89 galamērķiem visā pasaulē. Visplašāko jauno galamērķu skaitu vasaras sezonā plāno atklāt nacionālā aviokompānija "airBaltic", kas papildus esošajiem maršrutiem piedāvās lidojumus uz Tamperi (Somijā), Odesu (Ukrainā), Kazaņu (Krievijā), Aberdīnu (Lielbritānijā), Stavangeru (Norvēģijā), Ženēvu (Šveicē), Katāniju (Itālijā), Liepāju (Latvijā), Madridi (Spānijā) un Gēteborgu (Zviedrijā).

Divus jaunus galamērķus vasaras sezonā atklās zemo cenu aviokompānija "Wizz Air", kas no 25. jūnija piedāvās iespēju pasažieriem divas reizes nedēļā nokļūt Reikjavīkā (Islandē) un Bari (Itālijā). Savukārt "Scandinavian Air System" (SAS) jau no 26. marta 12 reizes nedēļā nodrošina lidojumus uz Kopenhāgenu (Dānijā).

Lidostā vasaras sezonā ienāks arī viena jauna aviokompānija – Krievijas lielākais reģionālais gaisa pārvadātājs "RusLine", kas piedāvās lidojumus uz Domodedovas lidostu Maskavā. Savukārt aviokompānija "Ellinair" ceļotājiem piedāvās čarterlidojumus uz Krētas galvaspilsētu Irakliju.

Lidojumus no lidostas "Rīga" nodrošina 17 aviokompānijas – "airBaltic", "Ryanair", "WizzAir", "Aeroflot", "SAS", "Finnair", "Norwegian Air Shuttle", "Lufthansa", "LOT Polish Airlines", "Utair", "Turkish Airlines", "Ukraine International Airlines", "RusLine", "Uzbekistan Airways", "Belavia", "Ellinair" un "Smartlynx Airlines".