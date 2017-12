Lidosta 'Rīga' uzņēmusi jau sešus miljonus pasažieru

Starptautiskā lidostā "Rīga" 28. decembrī sagaidīts šī gada sešmiljonais pasažieris, informēja lidostas pārstāvji.

Tā bija lietuviete Egle Marcinkeviciute, kura kopā ar ģimeni lidostā "Rīga" ieradās ar Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" reisu no Kopenhāgenas, lai transfērā dotos tālāk uz Viļņu.

Kā norādīja VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce, tas, ka šis būs veiksmīgs gads, kļuvis skaidrs vasarā, kad katru mēnesi tika pārspēti pasažieru skaita rekordi –jūlijā lidostas pasažieru skaits pārsniedza 646 tūkstošus, kas nozīmē, ka ik dienu apkalpots teju 21 tūkstotis ielidojošo un izlidojošo pasažieru.

"Tas ļāva lidostai "Rīga" šovasar ierindoties Eiropas straujāk augošo lidostu "top 5". Arī ziemas sezonā pasažieru skaita pieauguma ziņā vērojama pozitīva dinamika," atzīmēja Līce.

Viņa uzsvēra, ka pēdējo gadu vērienīgie ieguldījumi lidostas infrastruktūrā, modernizējot lidlauku un uzlabojot pasažieru apkalpošanas servisu, ir padarījuši Rīgu vēl pievilcīgāku gan aviokompānijām, gan ceļotājiem.

"Mērķtiecīgas un veiksmīgas attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātā lidosta ir aizvadījusi veiksmīgu gadu, kāpinot ne tikai apkalpoto pasažieru skaitu par 12 procentiem, bet arī par ceturtdaļu palielinot kravu apjomu. Lidosta "Rīga" turpina nostiprināt pozīcijas kā ērts tranzīta mezgls, lai dotos tālāk uz citiem galamērķiem. Šogad šajā segmentā pasažieru skaits pieaudzis par aptuveni 30 procentiem," skaidroja Līce.

Šogad izlidošanas terminālī veikta pārbūve un atvērti gan dažādi jauni veikali un kafejnīcas, gan arī līdz šim nebijušas iespējas – durvis vēris SPA un skaistumkopšanas salons, kā arī specializētā vīriešu frizētava, informēja Līce.

"Lidosta kļūst aizvien pievilcīgāka ne tikai no pasažieru, bet arī no aviokompāniju skatpunkta. Kopumā šogad no lidostas "Rīga" atklāti teju 20 jauni galamērķi, vairākas aviokompānijas ir jau izziņojušas nākamā gada jaunos maršrutus - Lisabona, Kutaisi, Gdaņska, Bordo, Malaga un citi," stāstīja Līce.

Lidostas "Rīga" informācija liecina, ka piecmiljonais pasažieris sagaidīts 2011.gada 21.decembrī.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs. No lidostas "Rīga" ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā - uz gandrīz 90 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. 2017. gada 11 mēnešos lidosta "Rīga" apkalpoja vairāk nekā 5,6 miljonus pasažieru - gandrīz 45 procentus no kopējā Baltijas valstu pasažieru skaita.