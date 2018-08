Lidsabiedrība 'airBaltic' nākamgad uzsāks lidojumus no Rīgas uz Štutgarti

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņo par pirmo 2019. gada vasaras sezonas galamērķi, uz kuru lidojumi sāksies marta beigās. Lidsabiedrība turpina paplašināt savu piedāvājumu lidojumiem uz Vāciju, maršrutu kartei pievienojot regulāros reisus uz Štutgarti, kas sāksies 31. martā.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Štutgarte ir jau mūsu sestais galamērķis Vācijā. Mēs esam pārliecināti, ka šo tiešo savienojumu novērtēs gan biznesa, gan atpūtas ceļotāji. Kā viens no Vācijas autorūpniecības nozares centriem, kas bagāts ar unikālām dabas ainavām, Štutgarte saviem viesiem piedāvā plašas iespējas."

"Mēs esam priecīgi sadarboties ar "airBaltic" kā jauno pārvadātāju Štutgartes lidostā," norāda Štutgartes lidostas izpilddirektore Arina Freitāga. "Rīga ir lielisks papildinājums mūsu maršrutu tīklam, un "airBaltic" piedāvā ļoti ērtus savienojošos lidojumus, piemēram, uz visām Baltijas valstīm, kur pašreizējais pieprasījums ir palielinājies par 60 procentiem."

Štutgartes lidostas izpilddirektors un preses pārstāvis Valters Šēfers piebilst: ""airBaltic" nodrošina abpusēju piekļuvi diviem ekonomiski ļoti dinamiskiem reģioniem. Digitalizācijas un e-pārvaldes ziņā Latvija ir pionieris Eiropā un tādējādi pievilcīgs partneris mūsu ekonomikai, tāpēc mēs šo jauno savienojumu augstu novērtējam."

Lidojumi "Rīga – Štutgarte" tiks veikti četras reizes nedēļā, un biļetes cena vienā virzienā, ieskaitot nodokļus, nodevas un maksu par pakalpojumiem, variēs no 29 līdz 399 eiro atkarībā no klases.

2018. gada pirmajos sešos mēnešos lidsabiedrība pārvadājusi 1 876 839 pasažierus jeb par 20 procentiem vairāk salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn uz galamērķiem maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2018. gada jūnijā kompānijas pakalpojumus izmantoja 424 822 pasažieri, sasniedzot rekordaugstu līmeni.

Lidsabiedrība nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2018. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam kompānija sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.