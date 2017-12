Līdz pat pusei reisu gada nogalē var aizkavēties, brīdina eksperts

Katram cilvēkam Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas ir atšķirīgas – vieni teiks, ka šajā laikā noteikti jābūt mājās, citi uzsvērs vēlmi doties ārpus Latvijas robežām. Tieši Ziemassvētku laikā un brīvdienās pastāv 50 procentu iespēja, ka lidmašīnas reiss varētu aizkavēties, liecina "Skycop" pieejamie dati – šī iemesla dēļ svarīgi zināt, kādas ir pasažiera tiesības šajā situācijā un ar ko ceļotājiem jārēķinās.

Uzņēmuma "Skycop" izpilddirektors Marius Stonkus norāda: "Ceļotājiem iespēju robežās ir ieteicams izvairīties no ceļošanas laika posmā no 22. līdz 24. decembrim un 29. decembrī – tas ir karstākais laiks ziemas brīvdienās lidostās un risks, ka lidojums aizkavēsies vai tiks atcelts, ir lielāks nekā ierasts." Tāpat lidojumu grafiku ziemā ietekmē laika apstākļu neparedzamība. "Šoziem laika apstākļi jau ir paspējuši negatīvi ietekmēt aviokompāniju darbu Eiropā un mainījuši plānus tūkstošiem ceļotāju, tādēļ, izvēloties svētkus pavadīt ārzemēs, jāņem vērā sezonālie riski."

Ziemassvētku laikā lidojumi aizkavējas vairāku iemeslu dēļ. Visbiežāk (50 procentos gadījumu) aizkavēšanās notiek aviokompānijas dēļ – tas var būt nepietiekama personāla skaita un tā neefektīva darba dēļ, lidaparāta apkopes aizkavēšanās gadījumos (atbrīvošana no ledus, degvielas uzpilde), darbinieku slimošanas, novēlotas iekāpšanas dēļ u.c. Šajos gadījumos pasažieriem ir tiesības pieteikt līdz pat 600 eiro lielu kompensāciju. Gadījumā, ja reiss kavējas, jo tiek atklāts ražotāja defekts, kompensāciju pieteikt nav iespējams, taču iespēja, ka tiks atklāts šāds defekts, ir aptuveni 0,6 procenti. Savukārt tikai vidēji 30 procentos gadījumu reisu aizkavēšanās vai atcelšana ir saistīta ar lidojumam nepiemērotiem laika apstākļiem.

Foto: DELFI

Ja, dodoties brīvdienās uz vai no Eiropas Savienības valstīm, lidojums aizkavējies vismaz par trim stundām, tiek atcelts vai pasažieris ir cietis no aviobiļešu virspārdošanas un nav ielaists lidmašīnā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004, pasažierim ir visas tiesības iegūt kompensāciju no 250 līdz 600 eiro apmērā.

No neparedzamiem gadījumiem nav pasargāts neviens, tādēļ, ja tomēr ir nolemts doties ceļojumā svētku laikā, pasažieriem laikus nepieciešams sagatavoties iespējamai scenārija maiņai.

Pirmkārt, katram pasažierim ir jāiepazīstas ar savām tiesībām krīzes situācijā. Ja plānotais lidojums aizkavējas vismaz par trim stundām, aviokompānijai ir jānodrošina pasažierim sekojošais: ūdens, pārtika, bezmaksas bezvada interneta savienojums, kā arī nepieciešamie informatīvie tālruņi, kur tos konsultēs par tālāko rīcību, lai nonāktu iecerētajā galamērķī. Ja pasažierim ir nepieciešams kaut kur pārnakšņot, aviokompānijai ir jānodrošina arī naktsmājas.

Otrkārt, jāapdomā rīcības plāns gadījumā, ja nāksies ilgāk uzkavēties ārvalstīs vai tieši pretēji – nav iespējas laikus nokļūt galamērķī. Vēlams uzklausīt citu pieredzi šādās situācijās vai pārrunāt rīcību ar savu ceļojumu konsultantu, ja dodaties ceļojumā, izmantojot tūrisma aģentūras pakalpojumus.

Zinot savas tiesības un esot informēti par iespējamiem riskiem un tālāku rīcību, ceļojot ar aviotransportu, pasažieri ievērojami samazinās panikas iestāšanos nepatīkamajā situācijā un neļaus sabojāt svētku sajūtu.