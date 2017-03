Kuīzu kompānija "Royal Caribbean" paziņojusi, ka viņu jaunais kuģis "Symphony of the Seas" būs lielākais kruīza kuģis pasaulē un tas tiks nolaists ūdenī 2018. aprīlī.

BREAKING: @RoyalCaribbean announces Symphony of the Seas cruise ship, soon to be largest cruise ship in the world! https://t.co/Fk49DEZ8Vz pic.twitter.com/uuPnURjUc0

— Royal Caribbean Blog (@theRCLblog) 8 March 2017

Jaunais kruīzu pasaules milzis būs 362,10 metrus garš un 65,5 metrus plats, ar 16 stāviem. Šis kuģis pārspēs līdzšinējo līderi – arī "Royal Caribbean" piederošo "Harmony of the Seas", raksta "Telegraph".

Jūras milzis varēs uzņemt 5494 viesus 2775 pasažieru kajītēs – tas ir par 28 vairāk nekā pašreizējam līderim. Arī jaunajā kuģī būs lielākā daļa no jau citos kompānijas kruīzos esošo ekstru, atrakciju un izklaižu, tostarp bārs, kur dzērienus pasniedz robotizēta roka, septiņas dažādas tematikas apkaimes ar neskaitāmām izklaidēm, ūdens atpūtas zona, atrakciju parks, gumijlēkšanas zona un daudz kas cits.

Jaunais kuģis savu pirmo sezonu – no 2018. gada aprīļa līdz oktobrim – pavadīs Eiropā, apbraukājot Barselonu, Maljorku, Provansu, Florenci, Pizu, Romu, un Neapoli. Pēc tam peldošā luksusa viesnīca dosies uz Maiami, kur ap to laiku tiks atklāts jaunais kruīzu terminālis, kas būšot Amerikas izcilākie kruīzu "apartamenti". Ēkas formas dēļ jauno termināli jau dēvē par "Maiami kroni" – tas, skatoties no ūdens puses, atgādina valdnieku galvas rotu. Terminālis tiks atklāts tieši 2018. gada rudenī, kad arī "Symphony of the Seas" paredzēts pietauvoties Amerikas krastos, un ziemas sezonu tas pavadīšot, braucot Karību jūrā.

Jau tagad var rezervēt ceļazīmes braucienam jaunajā kruīza kuģī. Šis jau būs 26. Royal Caribbean" kruīza kuģis.

Pašlaik lielākie kruīza kuģi pasaulē:

"Harmony of the Seas" – 5479 pasažieri

"Allure of the Seas" - 5412 pasažieri

"Oasis of the Seas" – 5412 pasažieri

"Quantum of the Seas" – 4180 pasažieri

"Anthem of the Seas" – 4180 pasažieri

"Ovation of the Seas" – 4180 pasažieri

"Norwegian Escape" – 4248 pasažieri

"Norwegian Epic" – 4100 pasažieri

"Liberty of the Seas" – 3634 pasažieri

"Freedom of the Seas" – 3634 pasažieri

"Independence of the Seas" – 3634 pasažieri