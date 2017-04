Nesen publicēti pirmie trīs Rīgas Tūrisma attīstības biroja (RTAB) jaunās tūrisma reklāmas "Insider's Guide to Riga" video, kur redzami neparasti mācītāja, seniora un sieviešu blogera stāsti tieši par viņu Rīgu un to, ko tajā darīt. Šie video jau izraisījuši diskusiju vilni sociālajos tīklos, kuru lietotāji ir gan ļoti kritiski pret jauno kampaņu, pārmetot tām seksismu, gan arī slavē tās radošumu. Vairāk šeit.

Lūk, visi trīs video:

Sieviešu blogera pieturvietas:





Mežonīgais piedzīvojums ar senioru:





Mācītāja ceļš:





Vajadzēja atšķirties

Reklāmas klipu autors ir pazīstamais režisors Jānis Nords, bet plānotais kopējais kampaņas budžets desmit mērķa valstīs ir 160 tūkstoši eiro. Šajā summā iekļauta piecu video koncepta izstrāde, producēšana, izgatavošana un mediju laika pirkšana visās desmit valstīs, skaidro "Live Riga" pārstāve Anna Blaua.

"Lielākais izaicinājums tūrisma galamērķiem ir atšķirties no citiem. Tādēļ radošajai aģentūrai, plānojot kampaņu, bija dots uzdevums radīt video stāstus par Rīgu, kas atšķirtos no tradicionālajiem tūrisma video ar vecpilsētas skatiem un laimīgiem cilvēkiem uz velosipēdiem. Strādājot pie šīs kampaņas, izvērtējām vairākus konceptus un scenārijus, testējot arī tūrisma nozares un ārvalstu mērķauditorijas viedokļus. "Insider's Guide to Riga" ideja viennozīmīgi tika atzīta par labāko tieši pateicoties atšķirīgajai pieejai pilsētas reklamēšanā," par izvēli radīt tieši šos video stāsta Ieva Lasmane, RTAB mārketinga projektu vadītāja. "Kampaņas uzdevums ir uzrunāt ārzemju auditoriju, kas meklē Eiropas pilsētas īsiem ceļojumiem ar interesantu, autentisku pieredzi ar daudzveidīgu kultūru un vēsturi. Bieži šai auditorijai nav priekšstata par Rīgu, tādēļ kampaņa veidota tā, lai palīdzētu katram interesentam iepazīt Rīgu caur dažādām prizmām, jo arī mums Rīga katram ir sava. Rīga ir spilgta un neparasta, un klipos radītie pilsētas iedzīvotāju tēli palīdz radīt priekšstatu par tās tūrisma piedāvājuma plašumu un daudzveidību. Šajā kampaņas daļā paredzēts izrādīt piecus video, šobrīd publiski pieejami ir trīs. Kampaņu atzinīgi novērtējuši mūsu nozīmīgākie partneri Latvijā, kas labprāt dalās ar šiem video un ir gatavi tos izmantot savās mārketinga aktivitātēs. Tāpat ir ļoti pozitīvas ārvalstu partneru atsauksmes. Interesanti, ka esam saņēmuši arī lūgumus noorganizēt ekskursiju pa Rīgu modes blogera pavadībā. Kā jau šādos projektos notiek, esam manījuši arī atšķirīgus viedokļus, kas ir tikai loģiski, taču priekš šāda mēroga kampaņas tas ir ļoti mazs skaits. Par kopējiem kampaņas rezultātiem spriest ir vēl pāragri, jo šis ir tikai pirmais posms no 5 nedēļu ilgās kampaņas 10 valstīs."

Skaisti, bet jau redzēti

Neatkarīgais radošais direktors Voldemārs Dūdums, kura pērn veidotā Liepājas pilsētas reklāma ieguva plašu atzinību arī sociālo tīklu lietotāju vidū, atzinīgi vērtē šo klipu veidotāju drosmi un uzdrošināšanos. "Nofilmēts ir skaisti. Patīk stilistika, tas, ka mēģināts izvairīties no klasiskas skaisto skatu rādīšanas. Atraktīvi un interesanti."

Tomēr Dūdums arī atzīmē, ka īpaši klipā par senioru, saskatāmas daudzas līdzības ar pasaulslaveno reklāmas kampaņu "The Most Interesting Man in the World", kurā tika reklamēts alus "Dos Equis".



"Ir grūti nepamanīt līdzību stāstā un piemēros. Tas ir tikai normāli, ja kāds kaut ko izdomā, bet nākamais nāk un uzlabo, un cenšas pārspēt. Šeit es to diemžēl neredzu…" Viņš arī atzīmē, ka ārzemniekiem reklāma varētu patikt, bet, vai viņi tādēļ izvēlēsies braukt uz Rīgu, gan neņemas apgalvot. Turklāt klipi domāti interneta videi un sociālajiem tīkliem, tādēļ mērķis ir, lai Latvijas iedzīvotājiem tie tā patiktu, ka viņi lepotos un reklamētu saviem draugiem savu valsti, daloties ar šiem video savos sociālo tīklu kontos.

"Neesmu redzējis pašu seriālu, bet zinu, ka daudziem patīk "Jaunais pāvests", iespējams, ka klips par mācītāju ir atsauce uz to – ka pie mums nav tikai stīvi un veci mācītāji. Savukārt par sieviešu blogeri gan šķiet, ka tas ir aktieris, un tas laikā, kad visi lasa un seko blogiem, ir tāpat, kā, kad pateiktu, ka mums ir slavena popgrupa, brauciet pie mums – bet izrādās, ka tādas nav un viss ir izdomāts. Domāju, ka ir daudz īstu blogeru, kas labprāt būtu filmējušies, lai reklamētu Rīgu. Arī vīrietis uz zirga atgādina ļoti slaveno "Old Spice" dezodoranta reklāmu, ko visi ir redzējuši." Dūdums piebilst, ka visus klipus vajag uztvert ar veselīgu kritiku. "Reklāma mūsdienās ir kā dzīva būtne, tai jādzīvo savu dzīvi, jo citādi to ātri aizmirst. Konceptam ir jādzīvo, jāattīstās, skatīsimies, kādi būs nākamie klipi, lai spriestu."

Galvenais – izcelties

Arī ienākošā tūrisma uzņēmuma SIA Baltijas Ceļojumu grupa prezidents Vladislavs Korjagins ievērojis klipus un tos vērtē pozitīvi, uzskatot, ka tie spēs piesaistīt ārvalstu ceļotāju uzmanību, un viņi gribēs braukt uz Rīgu. "Tas ir oriģināli. Jāmēģina iet netradicionālos, kreatīvos virzienos, lai piesaistītu dažādas auditorijas. Redzēsim, cik tas būs veiksmīgi, kad būs pieejami rezultāti. Reklāma atšķiras no tradicionālās, un tas ir labi. Tā rāda, ka Rīga ir pilsēta, kur dzīvo kreatīvi cilvēki. Mūsdienu informācijas plūsmā, mārketinga uzdevums ir iegūt un piesaistīt uzmanību."

Sociālajos tīklos pārmet seksismu

Savukārt sociālo tīklu lietotāji par kampaņu izsakās skarbi, pārmetot sen izmantotus un pieklājības normas pārkāpjošus seksisma paņēmienus un arī sliktu humora izjūtu.

Savukārt citi pauduši atbalstu un sauc kampaņu par izdevušos un asprātīgu.