Foto: "Lithuania. Real is beautiful"

Lietuvas Tūrisma departaments pieķerts, izmantojot citu valstu fotogrāfijas, lai reklamētu savu tūrisma piedāvājumu, raksta "The Telegraph".

Nesen vēstījām, ka Lietuva iecerējusi no 2020. gada ārvalstu ciemiņus piesaistīt ar jaunu tūrisma zīmolu, kura izstrādāšana maksājusi aptuveni 40 000 eiro. Valsts tūrisma departaments par jauno Lietuvas tūrisma mārketinga akcentu izvēlējies saukli "Lithuania. Real is beautiful" ("Lietuva. Patiesais ir skaists"). Šāds teksts ar tumšzaļiem, augošām meža galotnēm līdzīgiem burtiem lasāms gaišzaļā pastmarkas apveida logotipā, ar ko domāts papildināt tūrisma reklāmas plakātus. Diemžēl tagad šī kampaņa saistīta ar skandālu.

Departamenta vadītāja Jurgita Kazlauskiene bijusi spiesta atkāpties pēc tam, kad atklājies – lai reklamētu Lietuvu, izmantoti attēli no citām valstīm, tostarp Somijas un Slovākijas, turklāt ironiskā kārtā, izmantojot saukli "Real is Beautiful". Departaments skaidrojis, ka citu valstu fotogrāfijas izmantotas, lai "komunicētu emocionāli", bet šie izteikumi tikai radījuši papildu izsmieklu sociālo mediju lietotāju vidū, kas publicējuši paši savas bildes ar jautriem parakstiem par Lietuvu.

Šai akcijai pievienojies pat Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis, publicējot foto ar Eiropas Komisijas ēku Briselē un īsu parakstu: "Rīt sākam strādāt jaunajā valdības ēkā Karolinišķē". Karolinišķe ir viens no Viļņas vēsturiskajiem rajoniem.



Pēc tam gan premjers publicējis piebildi. "Un tagad nopietni… gaidu atbildi, kāpēc tā ir noticis un kas par to ir atbildīgs."

Lietuvas "Real is Beautiful" feisbuka lapai ir vairāk nekā 62 tūkstoši sekotāju. Tajā publicētas fotogrāfijas no Lietuvas un aicinājums apmeklētājiem dalīties ar tām, kā arī publicēt profilā fotogrāfijas no saviem Lietuvas ceļojumiem.

Diemžēl internets ir nežēlīgs un sociālo tīklu ieraksti ātri vien radījuši īstu vētru.