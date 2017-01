Līgatnieši pašu rokām radītā vienkoča laivā bauda Gaujas straujos ūdeņus janvārī

Foto: no Riharda Vidzicka privātā arhīva

Vienkoču parks ir Riharda izlolota vieta Līgatnes pievārtē, kur var sajust koka enerģiju un spēku, kas saplūst ar senām un mūsdienu amatnieku prasmēm, radot tiešām brīnišķīgas lietas un objektus. Tieši tur kopš oktobra tapusi izvērstā vienkoces laiva, izgrebjot un izliecot vienas pamatīgas apses stumbru. "Laiva ir izgatavota senā tehnoloģijā. Šī tehnoloģija ļauj no mazāka diametra koka izgatavot divas reizes platāku vienkoča laivu. Izgatavotā laiva ir viegla. Tās bortu biezums ir 17 milimetri. Šī tipa laivām tiek iekšā liktas ribas. To dara vairākus mēnešus pēc izgatavošanas, kad koks ir nostabilizējies. Ribas izgatavo ar liekšanas metodi, koku sautējot. Var ribas izgatavot arī no zaru staklēm, vai līkām saknēm. Lai iegūtu vienmērīgu bortu biezumu, tajos ievieto atbilstoša garuma tapiņas, un tad no iekšpuses cērt, kamēr tiek līdz tapiņām. Ārpusi apstrādā vispirms," par izgatavošanas tehnoloģiju aizrautīgi stāsta Rihards, kas šoziem pie laivas būvniecības pavadījis ilgu laiku. "Lai bortus izvērstu, koks ir jākarsē virs gara ugunskura. Tas ir visatbildīgākais posms, kad izšķiras tas, vai sanāks laiva. Nekad nav 100% garantijas, ka tā izdosies."

Viņš arī pastāstīja, ka mācījies no igauņiem, kas ar šādām laivām braukājot pa appludināto Somā parku, un iedvesmojies no Sibīrijā izmantotām prasmēm, jo Latvijā šādu laivu gatavošanas prasme ir aizmirsta, lai arī senāk izmantota. Tomēr arī Rihardam Vidzickim pirmā šāda laiva, kas taisīta sešus metrus gara, pieredzes trūkuma dēļ pie atvēršanas salūzusi. "Arī tagad negāja tik gludi, bet rezultāts ir!" apmierināts meistars, kas stāsta, ka nespējis nociesties līdz pavasarim, lai to izmēģinātu.

Foto: no Riharda Vidzicka privātā arhīva

Pārliecība, ka laiva ir izdevusies, rodoties vien brīdī, kad tā ir atvērta vēlamajā platumā. Tad laivu dažus mēnešus vēl jānotur ēnā, un šajā laikā jāizliec tās ribas, ko arī izžāvē. Pēc tam iestrādā ribas un sēdekļus un laivu no iekšpuses un ārpuses nodarvo. "Šai laivai garums ir 4,6 metri. Par svaru nezinu, bet viens viņu var pacelt un panest," stāsta Rihards, piebilstot, ka tajā var braukt gan viens pats, gan divatā, un laiva vadoties ļoti viegli, esot ļoti ātra.

Foto: no Riharda Vidzicka privātā arhīva

Svētdienas rītā devušies uz Gauju, kas šogad lutinājusi un nav aizsalusi, vien krasti bijuši slideni un apledojuši. "Braucām nesteidzoties. Posmu Līgatne – Sigulda ar fotopauzēm nobraucām aptuveni četrās stundās."

Jo laivu izdodoties izvērst platāku, jo tā stabilāka un vieglāk vadāma. Rihards atzina, ka, lai arī sākumā šķitis, ka šī vienkoce varētu būt vēl platāka, pēcāk pieradis, un braucies ļoti labi. "Viegla un ļoti ātra. Testēju gan vienpusējo, gan abpusējo airi. Ātrumam un sarežģītiem apstākļiem, ja brauc viens, tad vajag abpusējo. Ja nesteidzoties vai divatā, tad ar vienpusējiem," iespaidos dalās meistars.

Foto: no Riharda Vidzicka privātā arhīva

Vienkoču parkā ir arī vairākas parastās vienkoču laivas, kas ir mazākas un smagākas, un pēc to izgatavošanas šāda izvērstā koka laiva esot bijis loģisks turpinājums, apgalvo Rihards. Jautāts, vai arī citi varēs iznomāt jauno laivu, meistars sola, ka nākotnē tas varētu būt iespējams, bet pirmā laiva pašam pagaidām esot tāds dārgums, ka svešiem nedošot. Tomēr interesenti varot braukt ciemos un pavērot nākamās laivas tapšanu. Pašlaik jau esot noskatīta piemērota apse, kam jābūt vismaz 45 centimetri diametrā, un maijā plānots sākt gatavot vēl vienu izvērsto vienkoces laivu.

Vienkoču parkā ir arī kokamatniecības muzejs, kur iespējama padziļināta ekskursija par koka apstrādes noslēpumiem un prasmēm. Ekskursija gan iepriekš jāpiesaka.

Foto: Vienkoču parks

Vairāk par Vienkoču parku lasiet šeit.

Lūk, neliels ieskats pirmajā Latvijas izvērstās vienkoces izbraucienā pa straujo Gauju.