Melngalvju nams ar jaunu ekspozīciju atkal vērs durvis apmeklētājiem

No svētdienas, 22. oktobra, Rīgas viesi un iedzīvotāji aicināti apmeklēt vienu no Rīgas spilgtākajām vizītkartēm – krāšņo Melngalvju namu, kas rudens sezonā ver savas durvis apmeklētājiem, piedāvājot izbaudīt nama un tā ekspozīcijas īpašo auru un leģendām apvīto vēsturi, pastāstīja SIA "Rīgas nami" pārstāve Zane Arāja.

Foto: Publicitātes foto

Melngalvju nama viesiem būs iespēja ne vien aplūkot krāšņo svētku zāli, prezidentu kabinetus, reprezentācijas telpas un tajās izvietoto ekspozīciju un sudraba kolekciju, bet arī izbaudīt viduslaiku atmosfēru vēsturiskajos pagrabos, kas plešas zem Melngalvju nama un arī daļas Rātslaukuma. Lai padarītu nama apskati īpaši aizraujošu, ekspozīcija papildināta ar interaktīviem elementiem, kas ļaus viesiem vēl daudzpusīgāk iepazīt nama krāšņumu un vēsturi, kā arī spilgtāk iejusties viduslaiku pagrabu atmosfērā.

Foto: Publicitātes foto

Melngalvju nama vēsture sniedzas gandrīz 700 gadus ilgā pagātnē. Nams celts tālajā 1334. gadā kā Rīgas pilsētas Rātslaukuma ansambļa sastāvdaļa. Vēsturiskā nama pamata funkcija bija uzņēmējdarbības veicināšana – tā bija tirgotāju un kuģotāju pulcēšanās vieta vairāku gadsimtu garumā.

Foto: Publicitātes foto

Gadsimtiem Melngalvju nams bija Rīgas kultūras epicentrs, kurā nama saimnieku – melngalvju rīkotajās svinībās pulcējās Rīgas cienījamākie iedzīvotāji un viņu viesi.

Arī šodien no jauna uzceltais nams pašā Vecrīgas sirdī ir Rīgas vizītkarte un viena no centrālajām Rīgas pilsētas reprezentācijas telpām. Ne velti arī Valsts prezidents par savu pagaidu rezidenci teju četru gadu garumā bija izvēlējis tieši Melngalvju namu.

No svētdienas ikvienam ir iespēja apskatīt Melngalvju namu un tajā izvietoto ekspozīciju. Nams, kurš atrodas Rīgā, Rātslaukumā 7, apskatei būs atvērts no otrdienas līdz svētdienai laika posmā no pulksten 11 līdz 18 (pēdējais apmeklētājs 17.15). Plašāku informāciju par namu un tā apskates iespējām meklējiet www.melngalvjunams.lv.

Ir iespēja pieteikt arī grupu ekskursijas, zvanot pa tālruni 67043678 vai rakstot pasakumucentri@riga.lv

Jāatgādina, ka 2012. gadā uz Melngalvju namu pārcēlās Valsts prezidents ar savu komandu, jo tika veikta Rīgas pils atjaunošana un remonts. Bet pēc tam arī Melngalvju nams piedzīvoja rekonstrukciju. Tagad tā pabeigta un nams atkal pieejams apskatei.