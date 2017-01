Mežaparkā darbu uzsāks Sniega parks ar bezmaksas slidotavu un slēpošanas trasi

Savukārt atkarībā no apmeklētāju intereses un laika apstākļiem, Rīgas Sniega parkā pieejamo ziemas izklaižu piedāvājums vēl tikšot papildināts, ierīkojot slidošanas un distanču slēpošanas inventāra nomas punktu, kur apmeklētājiem palīdzēs atrast atbilstošāko ekipējumu. Bet blakus nomas punktam plānots izveidot arī kafejnīcu, kur varēs iegādāties karstus dzērienus un uzkodas.

Apmeklētājiem ar savu inventāru slidotava un distanču slēpošanas trases izmantošana ir bez maksas.

Darba laiks no otrdienas līdz piektdienai ir no pulksten 15 līdz 21, sestdienās un svētdienās no pulksten 11 līdz 21, pirmdienās – slēgts. Autotransporta iebraukšanas biļete Mežaparkā izmaksās divus eiro, piebraukšana ar auto no Viestura prospekta puses.

Rīgas Sniega parka organizatori SIA "Rīgas meži" un SIA "Cīruļkalns - atpūtas bāze" jau iepriekš brīdina: Mežaparka alejās tiek ierīkotas distanču slēpošanas trases, brauc bērni ar ragaviņām, kājām pārvietojas ģimenes ar bērniem un senioru vecuma cilvēki, būs atļauta autotransporta iebraukšana, tādēļ visi autovadītāji aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus un nepārsniegt atļauto maksimālo braukšanas ātrumu 20 kilometri stundā, aicina Vaikulis.