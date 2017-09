Migrējošo zosu vērošana un ekskursijas Ķemeru nacionālajā parkā

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs "Meža māja" 30.septembrī un 1.oktobrī aicina iesaistīties Eiropas putnu vērošanas dienās Ķemeru nacionālajā parkā (ĶNP) un būt par liecinieku putnu migrācijas burvībai. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un tajā paredzētas gan tradicionālās putnu vērošanas ekskursijas un radošās darbnīcas, gan izglītojošas nodarbības un migrējošo zosu vērošanas pasākumi.

Sestdien, 30.septembrī, no pulksten 9 līdz 13, kā arī no pulksten 14 līdz 18 interesenti aicināti doties organizētās putnu vērošanas ekskursijās uz Kaņiera ezeru un Dunduru pļavām. Ekskursijas vadīs ornitologs Jānis Ķuze. Ekskursiju dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums tām pieteikties, zvanot DIC "Meža māja" dabas izglītības darba speciālistei Aijai Balandiņai pa tālruni 29149365.

Savukārt dabas izglītības centrā "Meža māja", Ķemeros, no pulksten 11 līdz 15 norisināsies dažādas darbnīcas un nodarbības. Bērni un pieaugušie varēs pārtapt par putnu līdziniekiem sejas apgleznošanas darbnīcā, piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, izmantojot otrreizējās izejvielas, aizraujošās spēlēs mācīties atpazīt putnus un to dzīvesveidu, uzzināt vairāk par to, ko putni ziemā ēd un kādēļ ūdensputnus labāk nebarot.

Divās izglītojošās nodarbībās no 12.30 līdz 13.30, kā arī no 13.30 līdz 14.30 Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu vadībā varēs doties arī dabā un iemācīties, kur un kā vislabāk izvietot putnu būrīšus, kas tajos ligzdo un kādēļ nav par vēlu tos stiprināt kokos arī rudenī.

Savukārt dienas noslēgumā ikviens interesents varēs iesaistīties īsti naksnīgā piedzīvojumā. Mazās grupiņās pieredzējušu speciālistu vadībā būs iespēja doties vērot zosu barus, kas nolaižas uz nakts atpūtu ĶNP mitrājos. Zinātniskais uzdevums būs noteikt un pierakstīt zosu baru lielumu un lidošanas virzienu. Pulcēšanās pasākumam – pulksten 18 pie "Meža mājas". Pēc pasākuma paredzēta kopīga tējas malkošana pie "Meža mājas" kamīna. Arī šajā pasākumā dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums tam pieteikties, zvanot DIC "Meža māja" vadītājai Agnesei Balandiņai pa tālruni 26424972.

Svētdien, 1.oktobrī, no pulksten 10 līdz 14 ikviens aicināts doties putnus vērot no "CEMEX" putnu torņa (Kaņiera ezera Riekstu pussalā) dabas pētnieka Viestura Vintuļa vadībā. "Meža mājā" arī šajā dienā no pulksten 11 līdz 15 interesentus gaida iepriekšminētās radošās darbnīcas un spēles.

Visi "Meža mājas" pasākumi notiks sadarbībā ar "BirdLife International", Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB) un Latvijas Vides aizsardzības fondu. Šajā laikā arī citur Latvijā norisināsies bezmaksas Eiropas putnu vērošanas dienu pasākumi. Sīkāku informāciju par tiem iespējams atrast pasākuma mājaslapā www.putnudienas.lv.

Eiropas putnu vērošanas dienu mērķis ir pievērst uzmanību putnu migrācijas brīnumam un migrējošo putnu vajadzībām ceļošanas laikā un ziemošanas vietās Vidusjūras reģionā un Āfrikā. Migrējošajām putnu sugām ļoti nozīmīgas ir ne tikai ligzdošanas vietas ziemeļos, bet arī piemērotas atpūtas un barošanās vietas migrācijas ceļā, kā arī piemērotas dzīvotnes ziemošanas vietās.