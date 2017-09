Modes gardēžiem: apavu muzejs Zlīnā

Zlīnu varētu dēvēt arī par Čehijas apavu rūpniecības galvaspilsētu un tur izveidots pat apavu muzejs, kas katram modes cienītājam liks aizrauties elpai.

Zlīnas attīstība saistīta ar uzņēmēja Tomāša Batjas (Tomáš Baťa) un apavu ražošanas kompānijas "Bata Shoes" pirmsākumiem. Arī Latvijā daudziem nav svešs šis nosaukums. Tieši uzņēmuma dēļ šeit tapis muzejs, kas ieinteresēs ne tikai kurpju fanus. Vairāk nekā tūkstotis eksponātu ilustrē leģendārās "Bata" rūpnīcas (1884–1945) vēsturi un stāsta par šo nozari, kas no neatminamiem laikiem bijusi nozīmīga gan praktisku, gan estētisku iemeslu dēļ, informē Čehijas tūrisma organizācija "CzechTourism".

Vecākie eksemplāri muzejā ir no 16. gadsimta. Te var apskatīt ne tikai eksponātus no Čehijas Republikas, bet arī unikālu apavu kolekciju no visas pasaules, piemēram, sandales, kas izgatavotas no emu spalvām vai cilvēka matiem (izmantoti Austrālijā rituālu laikā).

Foto: Vladimír Kubík

No 1949. līdz 1990. gadam Zlīnas pilsēta tika dēvēta bijušā Čehoslovākijas politiskā līdera Klementa Gotvalda vārdā par Gotvaldovu. Tai ir sena vēsture, un rakstos Zlīna pirmoreiz minēta 1322. gadā. Ilgu laiku apdzīvotā vieta atradās Habsburgu impērijas sastāvā, bet līdz pat "Bata" uzplaukumam 20. gadsimta sakumā tā ne ar ko īpaši neizcēlās, savukārt Pirmā pasaules kara laikā no šejienes ar apaviem tika apgādāta visa Austroungārijas ķeizara armija. Starpkaru periodā pilsēta strauji attīstījusies, un tās vaibstos mūsdienās var vērot šim laikam raksturīgo arhitektūru.

Vairāk informācijas: www.muzeum-zlin.cz