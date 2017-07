Nedēļas nogalē aicina uz Jomas ielas svētkiem un Tango nakti Jūrmalā

Nedēļas nogalē, 15. jūlijā, Jūrmalā norisināsies Jomas ielas svētki. Jūrmalas centrālās ielas – Jomas ielas – svētki priecēs ar teātra uzvedumiem, muzikāliem priekšnesumiem un aizraujošu programmu bērniem Horna dārzā. Svētku vakarā Dzintaru pludmalē jūrmalniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja vērot unikālu tango uzvedumu – kaislīgas dejas ar akrobātikas elementiem, informē Jūrmalas pilsētas domes pārstāve Zanda Krastiņa.

Šie svētki norisināsies jau astoņpadsmito gadu. Uz Jomas ielas skatuves pie viesnīcas "Hotel Jūrmala SPA" uzstāsies indīpopa grupa "Franco Franco", grupa "Audiokvartāls" un ansamblis "Manta", kā arī mūzikas duets "Pastkaste" ar programmu "Visādas mājas". Apmeklētājiem būs iespēja vērot vairākus teātra uzvedumus: režisores Indras Vaļenieces komēdiju "Mēs un mūsu sieva", kurā spēlēs Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška un Imants Vekmanis, kā arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra izrādi "Uzvara" un skeču "Izvēle ir mūsu ziņā". Uzstāsies arī Robijs Trankalis ar burvju triku priekšnesumiem.

Foto: Foto no Jūrmalas pilsētas arhīva

Mazākie svētku apmeklētāji Horna dārzā varēs darboties radošajās darbnīcās, kurās varēs izgatavot kartona somas, ielūkoties mikroskopos zinātniskajā laboratorijā un piedalīties citās aizraujošās aktivitātēs. Ģimenes ar bērniem varēs baudīt vairākus muzikālus teātra uzvedumus un izrādes: radošās apvienības "Teātris un Es" muzikālo izrādi "Lielais talantu šovs", koncertuzvedumu "Lai ir" ar bērnu ansambļa "Kolibri" un tenora Jura Vizbuļa dalību, Bergenas latviešu amatierteātra "LATiBergen" izrādi "Vilks, kurš rija grāmatas", atraktīvu brīvdabas dziesmu spēli "Reiz kādā pasakā" ar aktieri Jāni Skani, kā arī muzikālo izrādi ar līdzdarbošanos "Četras kastes". Ar priekšnesumiem priecēs arī Jūrmalas Kultūras centra bērnu un jauniešu "BG deju studija".

Visas dienas garumā Majoru stāvlaukumā notiks svētku tirdziņš, kurā būs pieejami daudzveidīgi amatnieku izstrādājumi un lauku labumi no zemnieku saimniecībām.

Foto: Foto no Jūrmalas pilsētas arhīva

No pulksten 22 līdz 2 naktī Dzintaru pludmales smiltīs notiks unikāls tango uzvedums, kas karstasinīgas dejas apvienos ar akrobātiskiem elementiem. Kaislīgos mūzikas ritmus iekustinās grupa "Tango Sin Quinto" un dziedātāja Aija Vītoliņa, dejotāji un horeogrāfi Agnese Vanaga un Andris Kačanovskis, gaisa akrobātes Grēte Grosa un Lizete Volka no Igaunijas, deju grupa "Ritms", kā arī uguns un žonglēšanas mākslinieki no "Fire Spirit". Jūras krastā uzstāsies arī dziedātāji no Itālijas – jauno talantu konkursa "Videofestival Live" laureāti, kā arī dīdžejs Rudd.

Ieeja pasākumos bez maksas.