Nedēļas nogalē Brīvdabas muzejā notiks Mūsdienu amatniecības festivāls

Lai darba nedēļa ātrāk paskrietu, jau sākumā laiks plānot brīvdienas! 5. un 6. augustā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies Mūsdienu amatniecības festivāls 2017, kura laikā tiks dota iespēja iepazīties ar Latvijas amatniecības jaunākajām tendencēm, kā arī iepriecināt vēderu ar garšīgiem labumiem.

Abas dienas pasākums norisināsies no pulksten 10 līdz 17. Pasākuma laikā varēs iegādāties dažādus no dabīgiem materiāliem veidotus darinājumus, kā arī par gardēžiem būs padomāts - festivāla laikā varēs nogaršot mūsdienīgus un radošus gardumus no latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu tradicionālās virtuves.

Šogad pasākumā piedalīsies vairāk nekā 120 amatnieku un 30 mājražotāju, kā arī viesi no Lietuvas un Igaunijas.

Atšķirībā no etnogrāfiski tradicionālā gadatirgus jūnijā, augusta festivālā tiek aicināti piedalīties Latvijas amatnieki, kas strādā ar visdažādākajām metodēm un materiāliem, savos darinājumos apvienojot amata prasmes, tehnoloģiju attīstības un mūsdienu dizaina elementus.

Foto: Publicitātes foto

Brīvdabas muzeja direktore Ilze Millersone stāsta: "Veidojot gadatirgu un atlasot tā dalībniekus, sapratām, ka Latvijas amatniecībā veidojas virziens, kas piedāvā jaunu un laikmetīgu skatījumu un ir pelnījis īpašu ievērību. Tie pārsvarā ir jaunākās paaudzes amatnieki, kas veido tradicionālus darinājumus, bet mūsdienīgā un neordinārā izpildījumā. Arī šogad festivālā pulcēsim neparastus un interesantus amatniekus."

Mūsdienu amatniecības festivāla laikā notiks trešie Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki. Divās dienās teātra mīļotāji no visas Latvijas izspēlēs 20 dažādas izrādes, kas tiks rādītas gan uz brīvdabas estrādēm, gan etnogrāfiskajās sētās, tā pietuvinot darbības vidi dokumentālai ticamības izjūtai.

Apmeklētāju ērtībai biļetes ir iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā "Biļešu paradīzes" biļešu tirdzniecības vietās un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Muzeja kasē biļetes uz pasākumu būs pieejamas tikai pasākuma dienā.

Ģimenēm ar bērniem

Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā ir bez maksas.

Ģimenes biļete (1 līdz 2 pieaugušie + 1 līdz 4 bērni līdz 18 gadu vecumam) 8,50 eiro.

Muzejs apmeklētājiem būs atvērts no pulksten 10 līdz 20. Ieejas maksa skolēniem 1,40 eiro, pilna laika studentiem 2 eiro, pensionāriem 2,50 eiro, pieaugušajiem 4 eiro.