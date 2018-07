Nedēļas nogalē Ķemeros notiks Sikspārņu nakts

Lai veicinātu izpratni par sikspārņiem, izceltu nepieciešamību sikspārņus un to dzīvotnes saglabāt, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs "Meža māja" sestdien, 7. jūlijā, pulksten 17 aicina uz Sikspārņu nakti Ķemeru Nacionālajā parkā. Pasākumā paredzēta gan lekcija par sikspārņu dzīvesveidu un vajadzībām, gan radošās darbnīcas, spēles un āra uzdevumi, kas palīdz atklāt tā īpatnības, bet pasākuma otrajā daļā līdz ar tumsas iestāšanos – sikspārņu vērošanas pastaiga.

"Sikspārņu nakts tradicionāli piedāvās iespēju gan lieliem, gan maziem pasākuma apmeklētājiem iepazīt tuvāk mazo, neparasto nakts dzīvnieciņu – sikspārni. Ja sikspārnim pajautātu, ko viņš vēlas, atbilde, visticamāk, būtu – lai viņu liek mierā. Tomēr gadu no gada cilvēki nāk un cenšas par mazajiem lidonīšiem kaut ko vairāk uzzināt, tostarp, satikt šos dzīvniekus viņu dabiskajā dzīves vidē. Pasākumā skaidrosim un mācīsim, kādēļ tik nozīmīgi pret šo aizsargājamo dzīvnieku izturēties saudzīgi un kādas ir Latvijas sikspārņu atšķirības no to radiniekiem citur pasaulē," skaidro pasākuma organizatore, "Meža māja" dabas izglītības darba speciāliste Aija Balandiņa.

Pasākuma pirmajā daļā no pulksten 17 līdz 20 "Meža mājā" un tās apkārtnē notiks radošās darbnīcas, āra aktivitātes un spēles, kur gan lieli, gan mazi Sikspārņu nakts dalībnieki varēs izpaust savu radošo garu, uzzināt daudz jaunu faktu par sikspārņiem un sacensties erudīcijā to atpazīšanā. Pulksten 18 paralēli darbnīcām būs iespēja noklausīties sikspārņu pētnieka Viestura Vintuļa lekciju par sikspārņu izplatību Latvijā un citur pasaulē, to daudzveidību un dzīvesveidu, kā arī paradumiem.

Pasākuma otrā daļa sāksies vēlāk vakarpusē, ap pulksten 22.15, kad izturīgākie interesenti aicināti pulcēties Sikspārņu nakts centrālajam notikumam – sikspārņu vērošanas ekskursijai Ķemeru kūrorta parkā, kas ierasti sākas pēc saulrieta. Šai pasākuma daļai obligāta pieteikšanās pa tālruni 29149365. Ekskursijas laikā pasākuma dalībnieki ekspertu vadībā varēs ar ultraskaņas detektora palīdzību, kas pārveido sikspārņa saucienus cilvēkam sadzirdamā frekvencē, sadzirdēt vairāku ĶNP mītošu sikspārņu sugu pārstāvjus, kā arī novērot sikspārņu žiglo lidināšanos starp Ķemeru parka koku lapotnēm un virs Vēršupītes, kur tie medī kukaiņus.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Apmeklētājiem ieteicams vilkt ērtu, laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus, noderēs arī kabatas lukturītis. Pasākuma rīkotāji aicina parūpēties arī par kādu līdzekli odu atbaidīšanai, kā arī ņemt vērā, ka pēc pasākuma otrās daļas beigām sabiedriskais transports no Ķemeriem vairs nekursē.