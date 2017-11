Nedēļas nogales pasākumi Tukumā un apkārtnē

Pirmajā novembra nedēļas nogalē, kad viss iekrāsojies arvien pelēkākās krāsās, tukumnieki aicina iekrāsot brīvdienas ar pozitīvām emocijām, apmeklējot dažādos pasākumus Tukumā un apkaimē.

"Jūs priecēs izstāžu atklāšanas, spoku stāstu vakars, kā arī deju un koru koncerti," sola Tukuma tūrisma informācijas centra pārstāve Agnese Atte.

Piektdien, 3. novembrī, visi moderno deju cienītāji aicināti uz Slampes Kultūras pili, kur pulksten 14.00 būs iespēja vērot Edmunda Veizāna deju skolas koncertuzvedumu "Es esmu pelēkais", kas veidots pēc Imanta Ziedoņa "Pelēkās pasakas" motīviem. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28688997. Ieejas maksa 2 eiro.

Mākslas galerijā "Durvis" piektdienas, 3. novembra, vakarā pulksten 17.00 visi laipni aicināti uz izstādes "Stāsts par Tukumnieka māju" atklāšanu. Izstāde veltīta ēkai Brīvības laukumā 21 un tās iemītniekiem. Adrese: Galerija "Durvis", Brīvības laukums 21, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 28391437, www.tukumamuzejs.lv/galerija-durvis

Savukārt sestdien, 4. novembrī, pulksten 12.00 Tukuma Audēju darbnīcā tiks atklāta izstāde "Mans dvēseles pieskāriens". Tajā izstādīti ilggadējās TLMS "Durbe" dalībnieces Ingrīdas Ķimenes darbi. Visi laipni aicināti. Adrese: Audēju darbnīcā, Tidaholmas iela 3, Tukums. vairāk informācijas pa tālruni 25622267, www.tukumamuzejs.lv/audeju-darbnica

Uz cirka izrādi "Annas un Elzas piedzīvojumi pasaku karaļvalstī" Engures kultūras namā, sestdien 4. novembrī, pulksten 12.00 īpaši aicināti bērni un viņu vecāki. Izrādē būs iespēja vērot stāstu par divu meiteņu piedzīvojumiem pasaku valstībā. Bērnus priecēs akrobāti Troļļi, žonglieri, burvju mākslinieks Harijs Poters, spēcīgais akrobāts Supermens, gaismas Fejas, milži, klauni un citi pasaku tēli. Adrese: Engures kultūras nams, Jūras iela 85, Engure. Vairāk informācijas pa tālruni 24400167, www.enguresnovads.lv. Biļetes cena 6 eiro.

Tie, kam tuva kora mūzika, sestdien, 4. novembrī, pulksten 17.30 laipni aicināti uz koru rudens sadziedāšanās pasākumu Jaunpils pilī. Piedalās Jaunpils jauktais koris un viņu draugi no tuvākas un tālākas apkārtnes. Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas www.jaunpils.lv

Sestdienas, 4. novembra, vakarā no pulksten 19.00 līdz pat pusnaktij spocīgā gaisotnē Džūkstes pasaku muzejā norisināsies tradicionālais Spoku stāstu vakars. Aizraujošus stāstus sveču gaismā stāstīs pieredzējušais folklorists un Spoku stāstu ķēniņš Guntis Pakalns, kā arī Daina Šmite no Dzērnebes, Aelita Ramane no Pilsrundāles un Pasaku ragana – Ivita Kalnozola – Kalsere no Sēmes.

Foto: Publicitātes foto

Stāstu stāstīšanā aicināti piedalīties gan lieli, gan mazi un spokainākā stāsta stāstītājam paredzētas pārsteiguma balvas. Mazajiem apmeklētājiem atvērta būs arī spēļu vieta – Pasaku istaba, kas šajā vakarā pārvērtīsies par Spoku istabu. Adrese: Džūkstes pasaku muzejs, Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26513314, www.tukumamuzejs.lv/dzukstes-pasaku-muzejs. Ieeja pasākumā ar muzeja biļeti.

Lai pienācīgi sagatavotos patriotiskajai nedēļai, no 1. līdz 18. novembrim visi pilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti apmeklēt Tukuma pilsētas vēstures muzeju "Pils tornis", kur katram būs iespēja salocīt savu sarkanbaltsarkano lentīti. Adrese: Brīvības laukums 19a, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25622131, www.tukumamuzejs.lv/pils-tornis.