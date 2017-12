Noderīgi padomi, kā vienkārši atrast lētākos lidojumus svētku laikā

Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, daudzi plāno atgriešanos mājās no studijām vai darbiem ārvalstīs, taču citi gluži pretēji – cenšas atrast izdevīgāko ceļojumu šīm brīvajām dienām, kurš būtu pa kabatai. Digitālās banku alternatīvas "Revolut" eksperti apkopojuši padomus, kā atrast pēc iespējas lētākas aviobiļetes, liekot uzsvaru uz to, kuri sabiedrībā izplatīti apgalvojumi ir patiesība, bet kuri – vienkāršs mīts.

Lidojumi uz un no mazākām lidostām ir lētāki

Šī ir taisnība. Protams, daudzi izvēlas lidot uz un no lielajām lidostām, jo tās ir labāk iekārtotas un atrodas reizēm izdevīgākās vietās, taču par to visu ir jāmaksā. Ja painteresēsies, cik maksā lidojumi no lidostām, kuras atrodas tālāk no lielajām pilsētām, noskaidrosi, ka atsevišķās valstīs ir iespējams ietaupīt pat līdz 100 eiro par lidojumu! Piemēram, Londonā šis fakts pierādās ļoti spilgti, salīdzinot Stanstedas (lētāka) lidostu ar Hītrovas vai Getvikas.

Pēdējās minūtes piedāvājumi vienmēr ir lētāki

Šis vairāk ir mīts, lai gan labas biļetes dažreiz var "noķert" arī šādi. Stāsti par pārsteidzoši zemām cenām, pērkot lidojumus pēdējā minūtē, interneta vidē ir sevišķi iecienīti. Taču, šādus veiksmes gadījumus drīzāk varētu saukt par izņēmumiem nekā konkrētiem noteikumiem – turklāt, gaidot šādus ceļojumu piedāvājumus, vari nostādīt sevi riskantā pozīcijā – ko tad, ja paliks pāri vien tikai dārgie lidojumi? Ja ir iespēja lidojumu iegādāties septiņas līdz 12 nedēļas pirms ceļojuma, tas var palīdzēt ietaupīt pat līdz 30 procentiem no kopējās summas!

Izdzēsta meklēšanas vēsture pārlūkprogrammā var palīdzēt ietaupīt

Taisnība! Vai nekad neesat padomājuši, kādēļ, meklējot lidojumus, cenas pieaug jau tajā pašā dienā? Atbilde ir meklējama interneta lapas sīkfailu politikā – tie sāk sekot līdzi jūsu iepriekšējām meklēšanām pārlūkprogrammā. Jo vairāk reižu tiek meklēts viens lidojuma galamērķis noteiktā laika periodā, jo vairāk tas liecina, ka esi potenciāls pircējs – citiem vārdiem sakot, tā kā aktīvi interesējies par ceļojumu, agrāk vai vēlāk to tāpat nopirksi. Lai izvairītos no cenu pieauguma, meklējot lidojumus pārlūkprogrammā, izdzēs savu pārlūkošanas vēsturi, lai nepaliktu fiksēti sīkfaili.

Foto: Shutterstock

Lidojumi dienas laikā ir lētāki

Šis apgalvojums ir pieskaitāms vairāk mītam nekā patiesībai. Protams, ja lido vēlu vakarā – savu mērķi sasniegsi naktī vai agri no rīta, taču, ja esi tādā situācijā, kad būtiskāk ir ņemt vērā lidojuma cenu, tādi "neērti" lidojumi var maksāt aptuveni 30 procentus lētāk, nekā dienas lidojumi. Turklāt, tā kā nakts lidojumi bieži ir mazāk kārojami, pasažieriem visticamāk nāksies pavadīt mazāk laika, stāvot lidostu rindās vai gaidot bagāžu.

Lidojumu cena dažādās valūtās var būt atšķirīga

Lūk, šī ir taisnība – šis padoms var būt īpaši noderīgs, meklējot ceļojumus uz Āziju. Protams, lai tiešām iztērētu mazāk, jāpārliecinās, ka, veicot pirkumu citā valūtā, nenāksies maksāt par tās mainīšanu. Par laimi, ir banku alternatīvas, kuru kartes ļauj norēķināties jebkurā valūtā bez papildu maiņas maksas – atsevišķos gadījumos, iegādājoties lidojumus virzienos starp Londonu un Ņujorku, izvēloties norēķināties ar Dānijas kronām, iespējams ietaupīt aptuveni 15 eiro.

Foto: Shutterstock

Lidot abos virzienos ar vienu aviokompāniju ir lētāk

Daudzi ir pieraduši iegādāties lidojumus abos virzienos ar tām pašām aviolīnijām vien tādēļ, ka tas ir visvieglākais variants, taču ne lētākais. Nereti ir situācijas, ka salīdzinoši līdzīgos laikos, vienā virzienā un no tām pašām lidostām izlido dažādu aviokompāniju gaisa kuģi, taču atšķirība starp piedāvāto biļešu cenām var sasniegt pat 20 procentus. Vai gan negribētos to pašu naudu labāk iztērēt Ziemassvētku dāvanām, ieguldot vien nedaudz vairāk laika lidojuma meklēšanā?

Lidojumi ar pārsēšanos mēdz būt daudz lētāki

Patiesība! Ja esi nonācis situācijā, kad labāk esi gatavs pāris stundas pagaidīt lidostā un pārsēsties citā lidmašīnā, nevis izmantot tiešos pārlidojumus, tad der zināt, ka lidojumi vismaz ar vienu pārsēšanos var maksāt pat par 40 procentiem lētāk nekā tiešie. Paturi prātā, ka pārsēšanās laiks var ilgt no stundas līdz pat dienai – varbūt tev attiecīgajā pilsētā ir draugi, ar kuriem vari satikties, bet iespējams dažas papildu stundas lidostā palīdzēs pirms svētkiem pabeigt svarīgus darbus.

Kā aizraujoši īsināt laiku starp lidojumiem, atradīsi šajā rakstā.

Otrdienās nopērkami lētākie lidojumi

Šobrīd tā īsti vairs nav, taču ilgstoši šī bija patiesība, jo daudzas aviolīnijas tradicionāli ceļojumu aģentūrām tieši otrdienās iesniedza jaunos ceļojumu piedāvājumus un cenas. Taču tagad tas ir vien saglabājies mīts, jo, pateicoties interneta sniegtajām iespējām, jauni piedāvājumi parādās katru dienu. Tātad, būtiskākais ir nevis laiks, kad pērc lidojumu, bet periods, kad vēlies kaut kur doties. Izvēlies vēlo lidojumu vai ilgāku lidošanas laiku, un šis tiešām būs daudz lētāks variants, nekā gaidīt otrdienas.