Dažu valstu tūrisma un mārketinga speciālisti ir strādājuši labāk nekā citi un izdomājuši saukļus, kas atzīti par labākajiem ceļotāju piesaistei. Tos, atsaucoties uz portālu "Familybreakfinder", pērnā gada nogalē apkopojis britu laikraksts "The Telegraph".

Par labāko atzīts Āfrikas valsts Džibutijas sauklis, kas radīts, nedaudz pārveidojot vārdu "Beauty" (skaistums - angliski) - "Djibeauty". Otrajā vietā ierindots Skotijas, bet trešajā Marokas sauklis. Desmit labāko saukļu vidū iekļauts arī Latvijas "Best enjoyed slowly" jeb "Izbaudi nesteidzoties" – tas ieguvis sesto vietu. Kā savā Facebook profilā raksta par tūrisma nozari atbildīgais Latvijas Investīciju un attīstības Tūrisma departaments: "Var jau to uzskatīt par tukšu, brīvdienu laikam piemērotu čalošanu par un ap tūrisma saukļiem, kādus cenšas izdomāt valstis visur plašajā pasaulē. Tomēr ir patīkami, ka britu "Telegraph" mūsu tūrisma saukli ir ne tikai vispār pamanījis (Igauniju, piemēram, nav), bet arī ierindojis pozitīvi izceļamo saukļu desmitniekā (Lietuva ir negatīvajā desmitniekā). Turklāt atzinis par 6. labāko!" Iepriekš arī prestižais ceļvedis "Lonely Planet" atzinīgi izteicies par Latvijas saukli.

Jāpiebilst, ka Lietuva, kas ar savu saukli iekļuvusi sliktāko topā, nesen prezentēja savu jauno tūrisma zīmolu un arī saukli "Patiesais ir skaists". Jaunā tūrisma zīmola izstrādāšana maksājusi aptuveni 40 000 eiro.

Lūk, pasaules labākie saukļi:

1. Džibutija - "Djibeauty"

2. Skotija - "A spirit of its own" ("Pats gars")

3. Maroka - "Much mor" ("Daudz vairāk")

4. Kaboverde - "No stress" ("Bez stresa")

5. Grieķija - "All time classic" ("Klasiski visos laikos jeb Visu laiku klasika)

6. Latvija - "Latvia. Best enjoyed slowly" ( "Izbaudi Latviju nesteidzoties!")

7. Argentīna - "Beats to your rhythm" ("Sit (pukst) tavā ritmā")

8. Norvēģija - "Powered by nature" ("Dabas spēcināts")

9. Austrija - "Arrive and revive" ("Atbraukt un atdzīvināt")

10. Turcija - "Be our guest" ("Esi mūsu viesis")

Antitops jeb sliktākie saukļi:

1. Ungārija - "Think Hungary more than expected" ("Domā par Ungāriju – vairāk nekā cerēts!")

2. Slovākija - "Travel in Slovakia - good idea" ("Brauciens uz Slovākiju – laba ideja")

3. Lietuva - "Real is beautiful" ("Patiesais ir skaists")

4. Tunisija - "I feel like Tunisia" ("Es jūtos kā Tunisija")

5. Kipra - "Cyprus in your heart" ("Kipra tavā sirdī")

6. Hondurasa - "Everything is here" ("Šeit ir viss")

7. Ekvadora - "All you need is Ecuador" ("Viss, ko tev vajag, ir Ekvadora")

8. Urugvaja - "Uruguay natural" ("Urugvajas dabīgais")

9. Katara - "Where dreams come to life" ("Kur sapņi piepildās")

10. Luksemburga - "Live your unexpected Luxembourg" ("Izdzīvo savu negaidīto Luksemburgu")

Jāpiebilst gan, ka daudzi eksperti arī atzinuši, ka saukļi valstīm noteikti nav galvenais ceļotāju piesaistē. "Vai jūs zināt kādas valsts saukli? Pareizi, nezināt! Un lielākā daļa nezina! Ceļotāji izvēlas galamērķus pēc citiem kritērijiem," Latvijas tūrisma forumā pērnā gada nogalē sacīja Zviedrijā dzīvojošais amerikāņu izcelsmes tūrisma eksperts Dags Lanskijs, kas sarakstījis vairākus "Lonely Planet" un" Rough Guides" ceļvežus un ir industrijas līderis tūrisma inovāciju, tendenču un galamērķu attīstības jomā, atklās jaunākās tūrisma tendences un veiksmīgāko tūrisma galamērķu noslēpumus.