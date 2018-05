Pārgājienā aicina iepazīt noslēpumaino Teiču dabas rezervātu

Lai ikvienam dabas draugam dotu iespēju iepazīt noslēpumaino un apmeklētājiem maz pieejamo Teiču dabas rezervātu, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) 3. jūnijā rīko trīs pārgājienus Teiču purvā – pa Sildu dabas taku un uz Siksalu.

Teiču dabas rezervāts ir viena no civilizācijas vismazāk skartajām Latvijas vietām un apmeklēt to iespējams tikai DAP speciālistu pavadībā un tikai laika periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Tādēļ šie pārgājieni ir unikāla iespēja paviesoties neskartā dabas nostūrī, kas šajā gadalaikā ir īpaši krāšņs, pateicoties ziedošiem vaivariņu un pūkaino pogaļu spilvju laukiem.

Dabas rezervāta lielāko daļu aizņem augstais purvs, kuru cilvēka darbība praktiski nav skārusi. Tajā sastopamas arī vairākas ar mežu apaugušas salas. Starp tām ir arī unikāla vieta Latvijā – Siksala. Tā ir sala pašā purva vidū, kas saglabājusies kā sena krievu vecticībnieku dzīvesvieta. Vecticībnieki šo grūti pieejamo vietu izvēlējās 17. gadsimtā, bēgdami no ticības vajātājiem. Siksalā joprojām atrodas dažas viensētas, bet no Siksalas skatu torņa pārredzama Teiču purva lielākā daļa.

Pārvalde 3. jūnijā piedāvā iespēju apmeklēt Siksalu DAP speciālista Daiņa Tuča vadībā vai izstaigāt Sildu taku 3,5 kilometru garumā kopā ar dabas izglītības speciālisti Regīnu Indriķi.

Informācija interesentiem, kuri vēlas apmeklēt Sildu dabas taku 3. jūnijā:

Aptuveni 3,5 kilometrus garš maršruts pa koka laipām, kura laikā var iepazīt dažādus purva tipus, Sildu un Dzērvītes ezerus.

Pārgājienu sākums: pulksten 11 un pulksten 14.

Tikšanās stāvlaukumā pie Sildu dabas takas (Madonas novads, Mētrienas pagasts) koordinātas X: 644126, Y: 6282048 / Lat: 56.6603321, Lon: 26.3514100

Karte vari atrast šeit.

Informācija interesentiem, kuri vēlas apmeklēt Siksalu 3. jūnijā:

Maršrutā Tolkājas koka tornis (6,5 metrus augsts), no kura paveras skats uz purvu, Siksala – sala purva vidū un Siksalas skatu tornis.

Tikšanās pulksten 11 stāvlaukumā pie dabas rezervāta robežas, pie ceļa Murmastiene-Silagals-Siksala (Varakļānu novads Murmastienes pagasts) koordinātas X:650783, Y: 6280985 / Lat: 56.6482165, Lon: 26.4597861

Karti vari atrast šeit.

Dalībnieku skaits grupā līdz 15 cilvēkiem. Apmeklējums jāpiesaka līdz 1. jūnijam, zvanot pa mobilā tālruņa numuru 29139677 (Regīna).

Teiču dabas rezervāts ir viens no četriem Latvijā izveidotajiem dabas rezervātiem. Šī ir nozīmīga putnu atpūtas vieta pirms sezonālajām emigrācijām, rudenī te vienkopus iespējams ieraudzīt pat 1500 dzērvju un 8000 zosu. Purvā piemērotu vietu riestam atraduši arī rubeņi.

1972. gadā izveidotā Teiču dabas rezervāta platība ir gandrīz 20 tūkstoši hektāru. Tā lielāko daļu aizņem Teiču purvs, bet rezervāta teritorijai pieskaitāmi arī malās esošie purvainie meži un zālāji. Teiču dabas rezervāts ir pasaules mēroga dabas saglabāšanai svarīgs objekts. Tas iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un "Natura 2000" teritoriju sarakstos.

Lai gan Teiču purvam ir sena apsaimniekošanas vēsture, dabiskās ekosistēmas ir cilvēka darbības maz ietekmētas, un tas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Tāpēc antropogēnās slodzes mazināšanai DAP ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru – skatu torņus un laipas vairākās vietās Teiču dabas rezervātā – Tolkājā, Sildās, Kristakrūgā un Siksalā. Kristakrūga skatu tornis ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā laikā.