Pārgājiens tumšā mežā, pirts rītausmā un liesmojoši plosti – aicina uz ziemas svinībām Strenčos

Pasākums notiks divās daļās, skaidro viens no tā organizatoriem Matijs Babris. Vispirms paredzēts nakts pārgājiens no Sedas uz Strenčiem. Tas sāksies 29. decembra vakarā. Tikšanās tiem, kas izbrauc no Rīgas, paredzēta pulksten 17.50 Centrālajā dzelzceļa stacijā, bet vilciens uz Sedu atiet 18.10. Ieteicams biļetes iegādāties laicīgi, lai nebūtu jāstāv garā rindā. To var izdarīt gan biļešu kasēs stacijā, gan "Pasažieru vilciens" mājaslapā www.pv.lv, gan mobilajā lietotnē "Trains in Latvia".

No Sedas paredzēts aptuveni 30 kilometru garš, naksnīgs pārgājiens līdz Strenčiem. Pārgājiena dalībniekiem pašiem jāparūpējas, lai līdzi būtu pietiekami daudz ūdens, telefons, kam uzlādētas baterijas, lukturītis, ērti apavi un silts apģērbs, uzkodas, termoss ar siltu dzērienu, dvielis un kaut kas, ko uzcept ugunskurā. Jāpiebilst, ka pēc pārgājiena dalībniekus jau no pulksten 7 rītā gaidīs silta pirts. Dalības maksa – 10 eiro, transporta izmaksas – aptuveni 10 eiro. Vilciens no Strenčiem atpakaļ uz Rīgu atiet pulksten 15.11, bet autobuss – pulksten 10.47,12.32, 14.42 un 19.12. Otrā pasākuma daļa paredzēta 30. decembrī Strenčos, Gaujmalā. Arī tajā var piedalīties ikviens. Šeit notiks ziemas svinības, kurās varēs gan apbrīnot vasarā celtās platformas kokos "TreeHouse", gan piesēst pie nometnes ugunskura un iesaistīties tējas vārīšanas meistarklasēs, baudīt karstu zupu un pat laisties ziemas peldē. Strenču pašvaldība nodrošināšot iespēju doties arī bezmaksas braucienā ar plostu pa Gaujas upi, lai labāk aplūkotu uguns plostu instalācijas koku galotnēs. Ieeja pasākumā par ziedojumiem. Norises vieta – Strenču estrāde Gaujmalā. Vairāk informācijas šeit. Lūk, neliels ieskats, kā tapa platformas kokos.